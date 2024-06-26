“اخفي ظهورك واقرأ الرسائل المحذوفة” افعل المزيد والمزيد مع مميزات واتساب الذهبي الجديد 2024!

يحظى واتساب الذهبي بشعبية كبيرة وذلك لأنه يحمل بعض الإمكانيات التي لا توجد في التطبيق الأصلي لذلك يهتم الكثير من المستخدمين بتحميله نظرًا لكونه يعد نسخة مطورة من التطبيق الأخضر إلا أنه قد تخطاه في المزايا التي أصبحت ضرورية في حياة المستخدمين، وجدير بالذكر أن الشركة المنتجة اهتمت في المقام الأول باحتياجات المستخدم وبدأت في تحسين تجربة التطبيق مما جعله الخيار الأول للراغبين في استخدام تطبيقات المراسلة الفورية.

خطوات تثبيت الواتس آب الذهبي

حرصت الشركة على توفير الإجراءات اللازمة لتنزيل التطبيق على الأجهزة المحمولة، ويتم ذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

توجه إلى متصفح هاتفك ثم اكتب واتساب الذهبي في حقل البحث.

حدد بعد ذلك على اول نتيجة تظهر أمامك ثم توجه للموقع مباشرة لبدء التحميل.

اختر تثبيت ثم انتظر حتى يتم اكتمال التحميل.

بعد ذلك توجه إلى إعدادات الهاتف وحدد على التطبيق ثم ابدأ تطبيق خطوات التثبيت.

افتح التطبيق على هاتفك ثم ادخل رقم هاتفك وادخل كود التحقق ثم ابدأ المراسلة على الفور.

التعديلات الجديدة في نسخة الواتس آب الذهبي 2024

وفرت الشركة العديد من المزايا التي تساهم في تحسين تجربة المستخدم وذلك من خلال التعديلات الآتية:

أصبح التطبيق يتناسب مع العديد من إصدارات الهواتف.

ايضًا يمكن مشاركة مجموعة من ملفات الفيديو التي يتجاوز حجمها 50 ميجا والملفات الصوتية بأحجام تتخطى 100 ميجا.

يمكن حذف الرسائل بسهولة من عند الأصدقاء.

بالإضافة إلى خاصية إخفاء الظهور.

اخفاء إشعارات قراءة الرسائل.

تحديد الجهات التي يمكنها مشاهدة حالاتك على واتساب.

رؤية الرسائل المحذوفة لدى الأصدقاء.

ضبط حجم الخط.

كنا يتم تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة صورتك الشخصية على الحساب.

غلق الإنترنت عن التطبيق بمفرده.

تأمين المراسلات من خلال تعيين كلمات المرور أو استخدام البصمة.

مزايا التحديث الأخير لتطبيق واتس الذهبي

يوفر واتساب الذهبي مجموعة مميزات تساعد على تحسين تجربة المستخدم وذلك من خلال الإضافات التالية: