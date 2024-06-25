أرقام مسابقة الحلم المباشرة للحصول على جائزة المليون دولار

يعد مسابقة الحلم، من أكثر البرامج والمسابقات الجذابة لملايين من المتابعين وراغبي الإشتراك في المسابقة، للفوز بالجوائز الكُبرى التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، حتى أن الجائزة الأسبوعية تُقدر بنحو 5000 دولار، حتى أن الجائزة الشهرية فإن قيمتها تُقدر بنحو 100 ألف دولار أمريكي، وفي ذلك يمكنك الإشتراك في المسابقة والفوز بالجوائز المقدمة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل الإشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم من تقديم الإعلامي مصطفى الأغا، ويتم عرضها بشكل أسبوعي، مع الإعلان عن الفائز في هذه المسابقة، فضلاً عن أن الاشتراك يكون بإرسال كلمة حلم في رسالة نصية، يتم على إثرها استقبال كافة الرسائل المرسلة واختيار ما هو منطبق عليهم شروط الاشتراك في المسابقة، حتى أن المسابقة تشترط عدم وجود أي أقارب أو أصدقاء يعملون داخل المسابقة، وتكون الرسالة عبر الأرقام المخصصة لكل بلد.

رقم الإشتراك في الحلم

ولكي تتمكن من الإشتراك في مسابقة الحلم، والفوز بالجائزة الكُبرى التي تُقدر بنحو مليون دولار أمريكي سنويًا، على أن تبلغ قيمة الجائزة الشهرية لنحو 100 ألف دولار أمريكي، وتتمثل الأرقام فيما يلي:-