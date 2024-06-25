فوضى وهرج ومرج! قناة توم وجيري الجديدة تبث 24 ساعة خناقات الثنائي المرح الذي لا يهدأ!

في الآونة الأخيرة أصبحت قناة توم وجيري حديث المشاهدين من محبي متابعة الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون، وقد تمكنت القناة من أن تحظى بشهرة واسعة وذلك يرجع الى محتواها الممتاز وجودة العروض المقدمة والتي تتم بشكل مجاني تمامًا دون دفع رسوم شهرية، وبذلك تمكنت القناة من النجاح في جذب انتباه الكثير من المشاهدين من جمهور هذه النوعية من البرامج وبالتالي تم تصنيفها كواحدة من أفضل قنوات الأطفال المتخصصة للعام الحالي.

تردد قناة توم وجيري 2024

يحتاج دومًا الآباء الى الاطمئنان على ما يتابعه أبنائهم من محتوى لذلك فإن قناة توم وجيري توفر محتوى هادف يمزج بين التسلية والمتعة في آن واحد، كما تقدم محتوى ترفيهي يجذب إليه انتباه الكثير من المشاهدين حتى الكبار منهم، لذلك نوضح أبرز التفاصيل التردد لمن يرغب في تحميل القناة على جهازه والتي تتم على النحو التالي:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

مستخدمي القمر الصناعي نايل سات بإمكانهم ضبط تردد القناة من خلال إدراج الإحداثيات التالية:

التردد: 12149.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

قد يحتاج مستخدمي القمر الصناعي عرب سات تنزيل القنوات على جهاز الرسيفر لديهم ولكن ليست لديهم أي فكرة عن بيانات التردد، لذلك نوفرها في النقاط التالية:

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11315.

معامل الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة توم وجيري

يمكن لجميع المستخدمين تنزيل القناة واستقبال البث على أجهزة الرسيفر لديهم بشكل بسيط وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: