ساعـــــات علي نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الاول وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس عمـــوم المحافظات moe-ye.net

من الموضوعات التي تشغل الرأي العام في اليمن هي نتائج التاسع اليمن حيث ينتظر النتيجة عدد كبير من الطلاب بفارغ الصبر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأيام القليلة القادمة، ومن جانبها سهلت وزارة التربية والتعليم اليمنية على الطلاب معرفة النتيجة وذلك من خلال إتاحتها عبر رابط إلكتروني يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلاله.

نتائج التاسع اليمن

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه من المقرر أن يتم طرح نتائج التاسع اليمن أمام كافة الطلاب في جميع أنحاء البلاد وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم تفعيل على موقع الوزارة وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم زيارة موقع وزارة التربية اليمنية على الإنترنت.

يتم بعدها تحديد الخدمات الإلكترونية من بين الخدمات المعروضة.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة نتائج.

يجب على الطلاب أن يقوم بتحديد السنة الدراسية.

كما يجب عليه تحديد الصف المستعلم عن نتيجته وهو هنا التاسع اليمني.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب في مكانها المخصص.

بعدها قم بالضغط على كلمة عرض.

بعد ثواني تظهر أمامك النتيجة بكل تفاصيلها.

الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع الإدارة العامة للامتحانات

كما وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، نوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط النتيجة بالدخول على موقع الإدارة العامة للامتحانات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: