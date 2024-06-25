أولى أحداث التشويق في قيامة عثمان الموسم السادس والجديد 2024 هتتشوق من الحلقات

مع انتهاء المواسم الخمس الأخيرة من مسلسل قيامة عثمان، أصبح البحث عن موعد عرض الموسم السادس والجديد من المسلسل قيد الإعلان في غضون أسابيع من الأن، حتى أن الموسم الجديد يحمل الكثير من الأحداث التشويقية والتاريخية المليئة بالإثارة، مما تعمل على جذب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، ويمكنك التعرف على الموعد الرسمي للموسم الجديد، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

إذاعة الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان

من المتوقع أن يتم العمل على عرض الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان، مع أواخر شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، مع نشر بعض الإعلانات الترويجية التي من خلالها تعمل على إثارة حالة من التشويق والإثارة الغير متناهية، حتى أن الموسم الجديد سيتم العمل على عرضه عبر نفس القنوات الفضائية وكذلك المواقع الإلكترونية، المؤهلة لإذاعة عرض الموسم الجديد.

ما هو تردد قنوات مسلسل قيامة عثمان؟

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم العمل على تنزيل التردد الجديد للقنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والجديد عبر هذه القنوات الفضائية، ومن بينها قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للأتي:-

التردد الخاص بالقناة يكون 12034.

في حين أن استقطاب قناة الفجر الجزائرية فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز الخاص بقناة الفجر الجزائرية يكون 27500.

نزل تردد قناة اليرموك

ولكي تعمل على تنزيل التردد الجديد لقناة اليرموك، ولكي تتابع أحداث مسلسل قيامة عثمان، وفقًا للمعلومات الأتيه:-