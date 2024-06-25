اعرف شروطها مدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين بعد الإعدادية 2024 – 2025 التقديم والمصاريف

في الفترة الماضية قد ازدادت عمليات البحث بشكل كبير عن المدارس البديلة لمدارس الثانوية العامة، والتي من أفضلها مدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين بعد الإعدادية، حيث أن هناك العديد من طلاب الشهادة الإعدادية الذين يريدون التسجيل في هذه المدرسة، لأنهم بكل بساطة يحبونها، كما أن هذه المدرسة تحتوي على العديد من المميزات، ولكنها تحتوي على العيوب أيضًا، حيث أنها تفرض على الطلاب تدريبات قاسية، والتي لن يتحملها الكثير من الطلاب، ولكن هناك من يفضلها بالفعل، على الرغم من قساوة تدريباتها.

كيفية التقديم على مدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين بعد الإعدادية

حين يرغب طالب الشهادة الإعدادية في التقديم على مدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين بعد الإعدادية لعام 2024، سيكون عليه القيام بالتالي:

يجب على الطالب أولًا أن يذهب إلى المقر الخاص بالمدرسة، من أجل إستلام نموذج التقديم.

ثم يجب عليه أن يقوم بملء نموذج التقديم بكافة البيانات المطلوبة.

وبعدها سيكون عليه تقديم كافة المستندات التي تطلبها منه المدرسة.

وحينها سوف يتم تحديد موعد له، من أجل أداء الاختبارات المتعلقة بالمدرسة.

ومن ثم يجب أن يقوم الطالب بالذهاب إلى تلك الاختبارات، والنجاح فيها كلها، حتى يتم قبوله في المدرسة.

شروط التقديم فى مدرسة الثانوية الجوية بعد الإعدادية

قد وضع المسؤولين عن مدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين بعد الإعدادية حد معين من المعايير، التي يجب أن تكون لدى المتقدم لعام 2024، وتكون كالتالي:

يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم بين 14:17 عام.

يجب أن يكون طول الطالب المتقدم 165 سم أو أكثر.

أن يكون وزن وطول المتقدم متناسبين مع بعضهم.

يجب أن يكون المتقدم قد نجح في الشهادة الإعدادية من الدور الأول.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج، ولا يمكنه الزواج أيضًا أثناء الدراسة بالمدرسة.

كما يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المقدمة من المدرسة.

يجب ألا يكون المتقدم يعاني من أي مرض معدي.

مصاريف مدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين بعد الإعدادية 2025

من الجدير بالذكر أن مدرسة الثانوية الجوية للبنين، ولكن هناك بعض فروع المدرسة تقبل البنات أيضًا، ولكنها فروع قليلة للغاية، أما بالنسبة لأولياء الأمور الذين قد تساءلوا عن مصاريف مدرسة الثانوية الجوية للبنات والبنين بعد الإعدادية لعام 2024، فإن هذه المدرسة مصارفها متناسبة مع كافة أولياء الأمور، حيث أن مصاريف المدرسة تبدأ من 450 جنية، وتصل إلى 1000 جنية فقط.