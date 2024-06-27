“مـلــيـون مـبـررروك للـنـاجـحـيـن bem.onec.dz“ نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024 بالجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات

نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام، وفرت وزارة التربية الوطنية بالجزائر رابط إلكتروني لتحميل نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام وتسهيل الاطلاع عليها بعد نهاية الاختبارات للدور الأول، وقد أوضحت الوزارة ارتفاع معدلات النجاح لهذا العام عن العام الماضي، وقد تم الكشف عن إتاحة النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة وسيتم توفيرها عبر المواقع الرسمية ومن خلال مقالنا سوف نوفر لكم طريقة استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط بخطوات ميسرة وبسيطة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024 بالجزائر

تم تداول الاخبار على عدة صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي، على أن موعد ظهور نتائج البيام هذا العام سوف يكون اليوم الثلاثاء الرابعة عصرا توقيت الجزائر فور انتهاء لجان التصحيح من جميع الأعمال التي بدأتها في 21 من يونيو الحالي، كما أكدت الوزارة أن الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ستصدر بشكل رسمي قبل 29 من يونيو الحالي.

كيفية الإطلاع على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 ؟

كما يمكن التعرف على نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام وفق خطوات سهلة يمكن اتباعها، وهي كالتالي:

في البداية ادخل على موقع البيام.

ثم أكتب رقم التسجيل، مع الرقم السري.

سوف يطلب منك الموقع الإجابة على السؤال العشوائي.

ثم اضغط فوق “استظهار النتيجة”.

سوف تتمكن من الإطلاع على المعدل.

كما يمكن الحصول على الكشف الخاص بالنقاط.

يرجى العلم أن الرقم السري متاح في إيصال الدفع أو في الاستمارة الخاصة بالتسجيل التي يتم تعبئة بياناتها قبل موعد الامتحان.

متى الإعلان عن نتائج البيام 2024

كما كشف وزير التربية الوطنية في الجزائر أنه سيتم إصدار نتائج البيام قبل يوم 27 من يونيو الجاري وقد أعلنت بعض المواقع أن النتائج ستعلن الرابعة عصر اليوم الخميس إلا أنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.