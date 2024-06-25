«HERE» رابط موقع الديوان الوطني نتائج البيام 2024 الجزائر وخطوات الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط

طرحت الجهات المختصة موقع الديوان الوطني نتائج البيام 2024 الجزائر الذي من خلاله سيتم إطلاق نتائج امتحانات دورة جوان في الأيام المقبلة، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية موعد ظهور نتيجة التعليم المتوسط للدور الأول، والتي من المقرر ظهورها بنهاية الشهر الحالي، كما قامت الوزارة بالكشف عن النتائج الأولية والتي تؤكد بأن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، وخلال الساعات الماضية سيتم رفع نتيجة المسابقات والاختبارات على الموقع الرسمي.

رابط موقع الديوان الوطني نتائج البيام 2024 الجزائر

أطلقت الوزارة رابط موقع الديوان الوطني نتائج البيام 2024 الجزائر في الفترة الماضية، فلقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات البيام بجميع الولايات نحو 800 ألف طالب وطالبة، وانتهت الاختبارات بدون تسجيل أي شكوى من قِبل الطلاب أو أولياء الأمور، وسارت بكل انسيابية ونجاح، وعن طريق الرقم السري يمكن الاستعلام عن نتيجة المسابقات والامتحانات، ويتم ذلك باتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع الديوان الوطني بالجزائر الخاص بالامتحانات والمسابقات.

تدوين رقم التسجيل وكذلك الرقم السري الخاص بالمستعلم.

كتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة.

الضغط على أيقونة نتيجة البيام 2024.

الانتظار قليلاً حتى انتهاء عملية البحث، ومن ثم سيتم ظهور النتيجة متضمنة جميع الدرجات والمجموع النهائي.

موعد ظهور نتائج التعليم المتوسط 2024

يترقب طلاب شهادة التعليم المتوسط موعد ظهور النتائج بفارغ الصبر، فمن المنتظر إعلانها خلال الأيام المقبلة بكافة ولايات الجزائر، وسيتم إعلان نتيجة كل ولاية على حدة، فلقد تجاوزت نسبة الإناث اللاتي خاضوا الامتحانات الذكور بنسبة 53%، فيما بلغ عدد المترشحين للامتحانات نحو 818.439 طالب وطالبة، وتجدر الإشارة هنا بأن جميع النتائج سيتم اعتمادها بشكل مركزي، وشدد الوزير على رؤساء الكنترول بعدم الإفصاح عن أي نتيجة قبل اعتمادها رسمياً، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب.