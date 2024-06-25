“فرصة ذهبية” كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024 وأهم الشروط

الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان، فهي تعتبر من الخطوات الحيوية التي تساعد على تطوير الذات، ويتم تجديد الإقامة كل سنتين، تعد سلطة عمان من الدول المستقرة وبها فرص عمل كثيرة متنوعة في مختلف القطاعات مما تعمل على جذب المستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، لذلك نجد الكثير من الأشخاص يرغبون في الحصول على الإقامة الدائمة ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم أهم شروط الحصول على الإقامة وخطوات التقديم.

خطوات الحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان 2024

يمكنك الحصول على الإقامة الدائمة في عمان بعد تتطابق الشروط اللازمة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بتقديم طلب إلكتروني من خلال موقع أوكي للسياحة والسفر.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الإسم والبريد الإلكتروني والجنسية ورقم الهاتف.

اضغط على تقديم الطلب.

يتم تتبع حالة طلبك من خلال الواتساب أو البريد الإلكتروني.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة في عمان

هناك بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة في سلطنة عمان والاستفادة من المميزات العديدة التي يحصل عليها حامل الإقامة الدائمة وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن لا يكون المتقدم أقل من 21 سنة.

أن يكون المتقدم يمتلك عقار مسجل بشكل رسمي باسمه ويكون في المنتجعات السياحية.

يجب أن يكون العقار ذات تصميم جذاب ومميز لجذب المستثمرين الأجانب.

مزايا الإقامة الدائمة بسلطنة عمان

تأشيرة السفر للمواطنين الأجانب القادمين إلى سلطنة عمان تمنحهم العديد من المميزات وتمنحهم استقرار والعيش بصورة دائمة في سلطنة عمان بجانب الامتيازات الكثير التي يحصل عليها حامل الإقامة الدائمة مثل الخدمات الصحية والتعلم في البلاد وكذلك العمل بمرتب ثابت.