“النتيجة ظهرت”.. نتائج الثانوية العامة قطر 2024 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم معارف الالكترونية استعلم عنها الأن

كشفت وزارة التربية والتعليم في قطر عن تفاصيل رابط نتائج طلاب الثانوية العامة للدور الأول 2024، والتي ظهرت منذ قليل والتي أوضحته الوزارة خلال البيان الرسمي لها بشأن إعلان النتائج عقب اعتماد وزير التعليم للنتيجة، وذكرت أنه يمكن الاستعلام عن النتائج بسهولة بعد اعتمادها رسميا في قطر من خلال بوابة المعارف الإلكترونية.

نتائج الثانوية العامة في قطر الدور الأول

تعد مرحلة الثانوية العامة واحدة من أهم المراحل التعليمية قبل الالتحاق بالجامعة، وقد أعلن المسؤولون أنه بالفعل ظهرت النتائج منذ قليل، وأكد المسؤولون أن عملية التصحيح قد سارت بشكل دقيق شامل مراجعة وتدقيق درجات المواد قبل اعتماد النتائج ورفعها على الموقع الإلكتروني ليتمكن جميع الطلاب من الوصول إليها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر

الأن أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن الإجراءات اللازمة للحصول على نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال بوابة معارف بالخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة معارف الإلكترونية.

إدخال جميع البيانات مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثم الانتقال إلى خدمات التعليم والطلاب.

الضغط على نتيجة الثانوية العامة للمرحلة الأولى.

عقب التسجيل رقم جلوس الطالب.

لابد من النقر على زر البحث عن النتيجة.

تعرض كافة التفاصيل المرتبطة بنتيجة الطالب عند الإعلان عنها رسميا.

توزيع درجات الثانوية العامة في قطر

أفادت وزارة التربية والتعليم في قطر عن نظام الدراسة وتوزيع الدرجات على المواد الأساسية والاختيارية بنسب مختلفة كما يلي: