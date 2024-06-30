بكاميرا نقية ومميزة.. تعرف على مواصفات هاتف Samsung A35 ومميزات الجهاز وسعره في مصر والسعودية 

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بكاميرا نقية ومميزة.. تعرف على مواصفات هاتف Samsung A35 ومميزات الجهاز وسعره في مصر والسعودية 
هاتف Samsung A35

تعد سلسلة هواتف Samsung Galaxy A من أبرز الخيارات في عالم الهواتف الذكية، حيث تجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتميز بأسعار معقولة، ومن بين هذه السلسلة يبرز هاتف Samsung A35 كخيار يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق ويتميز A35 بشاشة Super AMOLED كبيرة توفر تجربة مشاهدة ممتازة إلى جانب معالج قوي يسهل التعامل مع التطبيقات والألعاب بكفاءة. كما يأتي الهاتف بنظام كاميرا متعدد العدسات مما يسمح للمستخدم بالتقاط صور واضحة وجميلة في مختلف الظروف، في هذا المقال سنلقي نظرة عميقة على مواصفات Samsung A35 وكيفية أدائه في الاستخدام اليومي.

مواصفات هاتف Samsung A35

يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات والجودة العالية وبألوان مختلفة وغيرها من المميزات وهي كالتالي:

المواصفاتالتفاصيل
دعم NFCمدعوم
شريحتين إتصال (Nano SIM)مدعوم
شبكات الاتصال2G, 3G, 4G, 5G
الأبعاد161.7x78x8.2 ملم
الوزن209 جرام
مقاومة الماء والغبارIP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة)
مواد التصنيعزجاج مع إطار بلاستيكي
الشاشةSuper AMOLED، 6.6 إنش، 1080×2340 بكسل، 120Hz، Corning Gorilla Glass Victus Plus
الذاكرة والتخزينإصدار 1: 128GB مع 6GB RAM

إصدار 2: 128GB مع 8GB RAM

إصدار 3: 256GB مع 8GB RAM

يدعم إضافة ذاكرة خارجية

الكاميرا الخلفية50 ميجا بكسل (F/1.8، OIS)

8 ميجا بكسل Ultra Wide (F/2.2) 5 ميجا بكسل ماكرو (F/2.4) مع فلاش LED

تصوير الفيديو4K @ 30 إطار في الثانية

FHD @ 30 و 60 إطار في الثانية

عيوب هاتف Samsung Galaxy A35

إليكم بعض عيوب هاتف Samsung Galaxy A35 وهي :

  • يفتقد الهاتف إلى منفذ سماعات الأذن القياسي بحجم 3.5 ملم.
  • حواف الشاشة كبيرة نتطلع لتكون بشكل أصغر  لتعزيز تجربة المستخدم.
  • سرعة الشحن الحالية تبلغ 25 واط.
  • يجب على المستخدمين شراء شاحن بشكل منفصل، كما هو مألوف مع هواتف سامسونج الحديثة.

سعر هاتف Samsung Galaxy A35

  • سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا: 14000 جنية.
  • سعر الهاتف لنسخة 256 جيجا: 15500 جنية
  • سعر الهاتف في السعودية للنسخة 128 جيجا: 1080 ريال سعودي.
  • وسعره لنسخة 256 جيجا: 1150 ريال سعودي.
  • في الإمارات للنسخة 128 جيجا: بسعر 950 درهم.
  • سعره لنسخة 256 جيجا: 1050 درهم .
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معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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