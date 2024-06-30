بكاميرا نقية ومميزة.. تعرف على مواصفات هاتف Samsung A35 ومميزات الجهاز وسعره في مصر والسعودية 

تعد سلسلة هواتف Samsung Galaxy A من أبرز الخيارات في عالم الهواتف الذكية، حيث تجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتميز بأسعار معقولة، ومن بين هذه السلسلة يبرز هاتف Samsung A35 كخيار يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق ويتميز A35 بشاشة Super AMOLED كبيرة توفر تجربة مشاهدة ممتازة إلى جانب معالج قوي يسهل التعامل مع التطبيقات والألعاب بكفاءة. كما يأتي الهاتف بنظام كاميرا متعدد العدسات مما يسمح للمستخدم بالتقاط صور واضحة وجميلة في مختلف الظروف، في هذا المقال سنلقي نظرة عميقة على مواصفات Samsung A35 وكيفية أدائه في الاستخدام اليومي.

مواصفات هاتف Samsung A35

يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات والجودة العالية وبألوان مختلفة وغيرها من المميزات وهي كالتالي:

المواصفات التفاصيل دعم NFC مدعوم شريحتين إتصال (Nano SIM) مدعوم شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G, 5G الأبعاد 161.7x78x8.2 ملم الوزن 209 جرام مقاومة الماء والغبار IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) مواد التصنيع زجاج مع إطار بلاستيكي الشاشة Super AMOLED، 6.6 إنش، 1080×2340 بكسل، 120Hz، Corning Gorilla Glass Victus Plus الذاكرة والتخزين إصدار 1: 128GB مع 6GB RAM إصدار 2: 128GB مع 8GB RAM إصدار 3: 256GB مع 8GB RAM يدعم إضافة ذاكرة خارجية الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل (F/1.8، OIS) 8 ميجا بكسل Ultra Wide (F/2.2) 5 ميجا بكسل ماكرو (F/2.4) مع فلاش LED تصوير الفيديو 4K @ 30 إطار في الثانية FHD @ 30 و 60 إطار في الثانية

عيوب هاتف Samsung Galaxy A35

إليكم بعض عيوب هاتف Samsung Galaxy A35 وهي :

يفتقد الهاتف إلى منفذ سماعات الأذن القياسي بحجم 3.5 ملم.

حواف الشاشة كبيرة نتطلع لتكون بشكل أصغر لتعزيز تجربة المستخدم.

سرعة الشحن الحالية تبلغ 25 واط.

يجب على المستخدمين شراء شاحن بشكل منفصل، كما هو مألوف مع هواتف سامسونج الحديثة.

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