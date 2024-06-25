“استبدل نقاطك”.. كيفية تحويل نقاط الراجحي إلى مبلغ حسب ما أوضح مصرف الراجحي من خلال التطبيق الرسمي

من المعروف أن مصرف الراجحي في السعودية هو من أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية في المملكة، ويعد رائدا في مجال التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة على مستوى العالم، وتأسس المصرف في عام 1957 في مدينة بريدة، ومنذ ذلك الحين حرص على التوسع والتطوير بشكل ملحوظ، مما جعله واحدا من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، ويقدم المصرف مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء، بما في ذلك خدمة تحويل نقاط مصرف الراجحي إلى مبلغ مالي.

طريقة تحويل نقاط الراجحي إلى اموال

هناك العديد من الطرق التي يمكن للعميل من خلالها تحويل النقاط المجمعة إلى أموال، مثل استخدام المحفظة الرقمية، أو تطبيق الراجحي، أو الهاتف المحمول، وكل طريقة تتميز بمزاياها الخاصة، وبالإضافة إلى ذلك تتطلب كل طريقة عدة خطوات يجب على العميل اتباعها، ويمكن لعملاء بنك الراجحي تحويل نقاطهم إلى أموال باستخدام المحفظة الرقمية باتباع الخطوات المذكورة أدناه:

على العميل الذي يستعمل هاتف أندرويد أن يقوم بتحميل تطبيق المحفظة الإلكترونية.

يفضل أن يقوم العميل الذي يستخدم جهاز iPhone بتنزيل تطبيق المحفظة الرقمية.

تسجيل الدخول إلى التطبيق وتفعيل الموقع لإجراء التحويلات سواء كانت دولية أو محلية، وهذا ما يعرف بـ urpay.

النقر على زر (ابدأ)، وتسجيل رقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية إذا كان من مواطني السعودية، أو رقم الإقامة إذا كان مقيم.

النقر على خيار القبول لشروط التطبيق، ثم انقر على زر التالي.

إدخال الرمز الذي تم إرساله إليه.

إدخال رمز سري يتكون من أربعة أرقام.

كتابة عنوان البريد الإلكتروني، واختيار الوظيفة أيضا.

تدوين متوسط الدخل الشهري، ثم النقر على (التالي)، وتسجيل البصمة الجديدة داخل التطبيق.

اضغط على خيار النقاط المكافأة، واختر العدد المطلوب من النقاط، ثم اضغط على زر التأكيد.

تحويل نقاط الراجحي إلى نقود عبر الهاتف

يمكن لعملاء مصرف الراجحي تحويل نقاط الراجحي إلى أموال بسهولة عبر الهاتف وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: