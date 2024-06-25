مستني ايه الراتب نزل خلاص.. موعد صرف رواتب المتقاعدين الكويت دفعة يونيو 2024 وخطوات الاستعلام

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب المتقاعدين الكويت دفعة يونيو 2024 في الكويت، حيث ينتظر آلاف المستفيدين من المتقاعدين بالكويت، كما حرصت الوزارة على تحديد موعد ثابت يتم فيه صرف رواتب المتقاعدين ليتمكن المتقاعدين من شراء متطلباتهم الأساسية ، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد صرف راتب التقاعد في الكويت.

موعد صرف رواتب المتقاعدين الكويت يونيو 2024

أعلنت مؤسسة التقاعد بالتعاون مع وزارة المالية الكويتية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وهو اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، ولكن في حالة مصادفة يوم الصرف عطلة رسمية أو إجازة يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره بيوم وتقوم المؤسسة بالإعلان عن موعد الصرف الجديد، أما بالنسبة لرواتب المتقاعدين لشهر يونيو يتم صرفها في موعدها بدون تقديم أو تأخير.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الكويت

أوضحت الوزارة خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الكويت وجاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية في الكويت.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

من قائمة الخدمات اضغط على خدمة استعلام عن رواتب التقاعد.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك تفاصيل الرواتب.

سلم رواتب المتقاعدين في الكويت

أعلن قانون التقاعد عن سلم رواتب المتقاعدين وذلك وفقاً لما جاء في المادة رقم 2، وجاءت كما يلي: