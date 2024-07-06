“15 شـــفــرة مجانية“ شفرات جاتا سان أندرياس شغالة ومضمونة 100% (GTA San Andreas) لأقـــوى الأسلحة الفتاكة

تأتي لعبة جاتا سان اندرياس ضمن مجموعة الألعاب Grand Theft Auto، والتي قامت بتطويرها شركة روكستار نورث الكبيرة، وقد تمكنت هذه اللعبة من جذب الكثير إليها، حتى أصبحت من أبرز الألعاب الإلكترونية الآن، كما أصبح لها جمهور واسع من اللاعبين، وقد ازداد بحثهم بشكل كبير عن شفرات اللعبة التي تضيف لهم المزايا الإضافية إلى اللعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتيح لكم مجموعة من الشفرات والأكواد التي تحسن من أداء اللاعب بشكل كبير وتساعده في إنهاء المهام المطلوبة منه، تابعوا معنا.

شفرات جاتا سان أندرياس شغالة

تقدم شفرات جاتا سان اندرياس للاعب الكثير من الفوائد، وإليكم مجموعة من أبرز الشفرات وتوضيح الفائدة من استخدامها فيما يلي:

WANRLTW: تمكن اللاعب من الحصول على ذخيرة لا نهائية.

HESOYAM: زيادة صحة اللاعب، والحصول على درع وقائي كامل، بجانب شحن 250 ألف دولار.

AEZAKMI: حتى لا تطارد الشرطة اللاعب.

LXGIWYL: الحصول على أسلحة جديدة.

KJKSZPJ: الحصول على مجموعة أخرى من الأسلحة.

UZUMYMW: يوفر مجموعة ثالثة من الأسلحة.

ROCKETMAN: إيجاد حقيبة طيران.

BAGUVIX: منح اللاعب صحة لا نهاية لها.

FULLCLIP: منح اللاعب عدد من الذخيرة الغير متناهي.

CVWKXAM: اكسجين لا نهاية له يمكن استخدامه عن الغطس في الماء.

PROFESSIONALKILLER: تجعل أداء الأسلحة أكثر قوة.

BUFFMEUP: تمنح اللاعب عضلات.

WHEELSONLYPLEASE: تصبح السيارة مخفية.

STICK LIKE GLUE: من خلاله يتحكم اللاعب في قيادته بشكل مثالي.

NATURAL TALENT: يمنح اللاعب أيضًا مهارات قيادة مثالية.

مزايا الحصول على شفرات جاتا سان اندرياس

بعد الحصول على شفرات لعبة جاتا سوف يتمتع اللاعب بالكثير من المزايا، ومن أبرزها ما يلي: