«هسة» نزل الآن على منصة مظلتي الإلكترونية كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بجميع المحافظات العراقية

كشفت الجهات المختصة بوزراة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالعراق خلال موقعها الرسمي، حيث خصصت الوزارة منصة إلكترونية يتم عن طريقها إجراء خدمة الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة، ولقد يعد برنامج الرعاية الاجتماعية ضمن أهم البرامج التنموية التي تحرص الدولة على توفيرها للمواطنين، فمن خلاله يتمكن المستفيدون من الحصول على دعم مادي شهري.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

أطلقت الجهات المعنية رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بجميع المحافظات العراقية خلال الفترة الماضية، وعن طريق منصة مظلتي الآلية يتم الإطلاع على كشف أسماء المقبولين، حيث طرحت الدولة هذا البرنامج للأسر الأولى بالرعاية ذات الدخل المحدود، ومن أجل التيسير عليهم أتاحت لهم الاستعلام إلكترونياً، ويتم ذلك على النحو التالي:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط .

تسجيل الدخول، ومن ثم ادخال بيانات المستخدم.

اختيار تبويب الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم إليها.

الضغط على خانة بحث، ومن ثم الانتظار قليلاً حتى انتهاء عملية الاستعلام.

يمكن تحميل الكشوف من خلال النقر على أيقونة طباعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه، ولكي تضمن الوزارة منح الأسر الفقيرة حياة كريمة وضعت مجموعة من الشروط والضوابط وفقاً لها يتم رفض أو قبول طلبات المواطنين، وقد تتمثل تلك الشروط في النقاط الآتية: