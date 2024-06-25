استخرج نتيجتك من هنا فورا.. نتائج البيام الجزائر 2024 بالاسم عبر موقع وزاره التربيه والتعليم

لم يتبقى سوى القليل للإعلان عن موعد نتائج البيام الجزائر 2024 حيث وبدأت اعمال فحص اوراق الامتحانات للطلاب مباشرة بعد الانتهاء من امتحانات البيام حيث يرغب كل طالب في معرفة النتيجة للاطمئنان على مستقبله وينتظرها فى حالة من القلق فهذه المرحلة تعد مهمة جدا” في حياة الطالب التعليمية للانتقال إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الثانوية وخلال ذلك التقرير سوف نوافيكم بجميع المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع تابعونا لمعرفة المزيد.
نتائج البيام الجزائر 2024
من المتوقع ان موعد الإعلان عن نتائج البيام الجزائر 2024 سوف يكون في يوم 29 جوان الحالي او قبل هذا المعاد بيوم أو يومين ولن يتخطى هذه المدة حيث تحرص الوزارة على الاعلان عن الاعلان عن النتيجة في اسرع وقت لطمئنة الطلاب واولياء الامور وهذا ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية الجزائرية عبد الحكيم بلعابد خلال احد اللقاءات التلفزيونية وذلك تزامنا” مع انتهاء من تصحيح اوراق إجابات الطلاب في كافة المراكز والتي يصل عددهم إلى حوالي 97 مركز.
طريقة الاستعلام عن نتائج البيام الجزائر 2024
يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج البيام في الجزائر للعام الحالي 2024 من خلال عدد من الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية الجزائرية حيث تمثل الخطوات في التالي:
- أولا زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية من هنا.
- ثم اختر ايقونة نتيجة التعليم المتوسط (البيام).
- ثم أدخل اسم المستخدم ورقم التسجيل الخاص بالطالب.
- ثم اكتب الرقم السري فى الخانة المخصصة لذلك.
- وبعدها قم بالإجابة على سؤال الحماية الذي أمامك بالشاشة.
- ثم اضغط على خانة عرض النتيجة.
- انتظر حتى تظهر لك النتيجة أمامك بعد الإعلان عنها فور الانتهاء من عملية تصحيح اوراق الامتحانات.