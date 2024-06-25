نتيـجتـك ظهـــرت رسـميـــا.. نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني 2024 عبر بوابة معارف eduservices.edu.gov.qa

تعد نتائج امتحانات الثانوية العامة في قطر أحد الأمور الهامة للعديد من طلاب الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم، والتي تشكل اللحظة الفارقة بالنسبة لهم، ومع انتهاء الفصل الدراسي ينتظر الجميع الإعلان عن نتائج هذه المرحلة الهامة في المسيرة التعليمية وسوف نوضح لكم موعد ظهور النتائج للشهادة الثانوية مع توضيح كيفية الاستعلام عنها عبر الإنترنت.

نتائج الثانوية العامة قطر الفصل الثاني 2024 عبر بوابة معارف

يمكن لطلاب الشهادة الثانوية في قطر الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني 2024، عبر اتباع الخطوات الآتية:

في البداية، ادخل على بوابة معارف.

ثم أكتب رقم هوية الطالب وكلمة المرور لكي تتمكن من تسجيل الدخول.

ثم أدخل على “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك حدد “نتائج الطلاب”، مع تحديد الصف، إلى جانب الفصل الدراسي.

ثم اكتب رقم البطاقة، أو رقم المقعد.

بعد ذلك، قم بتدوين الرمز المرئي.

ثم اضغط على “بحث”.

الاستعلام عن الثانوية العامة قطر 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة في قطر عبر الإنترنت بالطريقة التالية:

في البداية، ادخل علي الموقع الإلكتروني وزارة التعليم في قطر.

ثم توجه إلى الخدمات التعليمية”.

بعد ذلك اضغط على “نتائج الطلاب”.

ثم قم بالنقر فوق “نتائج امتحان الثانوية العامة 2024”.

بعدها حدد المحافظة.

ثم اكتب رقم مقعد الطالب.

في الخطوة التالية انقر فوق “استعلام” سيتم عرض نتيجة الطالب.

الموعد المحدد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في قطر 2024

من المنتظر أن تصدر وزارة التربية القطرية بيان رسمي بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة في قطر للفصل الثاني اليوم الثلاثاء 25 من يونيو 2024 من خلال البوابة الإلكترونية معارف كما تم رفع درجات الامتحانات الخاصة بالصف الأول وحتى الصف الحادي عشر عبر هذه البوابة.