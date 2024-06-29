تـــم الــرفــع ✅✅.. رابــط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس وزارة التربية Yemenexam

أعلنت وزارة التربية اليمنية عن نتائج الصف التاسع في اليمن لهذا العام، وذلك بعدما انتهت الوزارة من الإجراءات الأخيرة في عمليات التدقيق وتصحيح أوراق إجابات كافة الطلاب في مختلف المحافظات، وتم اعتماد النتائج فور الانتهاء من هذه العملية بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم في اليمن، وأصبحت النتائج جاهزة وتم بالفعل نشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وإليكم في السطور التالية المزيد من التفاصيل حول نتائج الصف التاسع.

نتائج التاسع اليمن 2024

يمكن الوصول إلى كشوفات نتائج الطلاب في الصف التاسع باليمن بكل سهولة ويسر، ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية:

صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب وقد وضعت التقديرات في كافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب خلال العام الدراسي الحالي.

كما ذكر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم اليمني عن أنه يتبقى القليل على الإعلان عن النتائج بشكل رسمي، وأنه يتم القيام بعمليات تحميل النتائج بشكل إلكتروني عبر المواقع في الوقت الحالي.

خطوات استخراج نتائج التاسع اليمن 2024

إليكم في الخطوات التالية الطريقة اللازمة لاستخراج نتائج الطلاب في الصف التاسع باليمن للعام الجاري:

في بادئ الأمر يتوجه الطالب نحو الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

التوجه نحو قسم الخدمات.

ثم اختيار أيقونة النتائج.

النقر على أيقونة نتائج الصف التاسع لعام 2024.

إدخال اسم الطالب كاملًا وبجانبه رقم جلوسه.

ثم النقر على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار حتى يقوم الموقع بتحميل النتيجة في ثوان قليلة.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن الوزارة صرحت بالاستعلام عن النتائج عبر موقع الإدارة العامة الاختبارات لتقليل الضغط على موقع الوزارة أثناء استعلام الطلاب عن نتائجهم في وقت واحد.