هيبقى ادمان عند عيالك.. كيفية عمل الحواوشي المصري بالمنزل والسر التتبيلة والبهارات !!

يتم تصنيف الحواوشي على أنه إحدى أشهر الأكلات المصرية نظرا إلى مذاقه الرائع والفريد يحبه الكبار والصغار كما أنه مفيد حيث يحتوي على النشويات والبروتينات وأيضا يقوي الجهاز المناعي ويحمي من الأمراض المتعددة مثل فقر الدم وأيضا يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن كما أنه وصفة سهله وسريعة يلجأ إليها الكثير من ربات المنازل

تحضير الحواوشي في المنزل

ولتحضير الحواوشي يجب توافر بعض المكونات مثل:

إضافة نصف كيلو من اللحم المفروم مع قطعة ليه “دهن الخروف”.

إضافة فص توم مفروم مع نصف كيلو من البصل المفروم.

عدد 1 ثمرة طماطم مع ربع كيلو من الفلفل الرومي الأخضر ويتم تقطيعهم إلى قطع صغيرة.

إضافة معلقة من الزيت النباتي يفضل زيت الذرة مع بعض من البقدونس المفروم “حسب الرغبة”.

تتم إضافة التوابل المكونة من “فلفل أسود والحبهان المطحون وجوزة الطيب والقرفة والبيكنج صودا” حسب الرغبة لدينا.

خبز بلدي مع زبدة أو سمنة بلدي.

خطوات عمل الحواوشي بالمنزل