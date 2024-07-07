وزارة التربية السورية 2024.. نتيجة التاسع 2024 سوريا بالاسم ورقم الجلوس moed.gov.sy

لم تكن الفترة الماضية سهلة على طلاب الصف التاسع بسوريا، حيث بذل الطلاب جهد كبير من أجل اجتياز مرحلة الصف التاسع، والذي يعد أحد المراحل الدراسية الهامة بالنسبة للطلاب، وليتمكنوا من الانتقال إلى الصفوف القادمة فإنه يتطلب اجتياز الإختبارات والحصول على أعلى الدرجات، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الاختبارات لهذا العام كانت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يقدم أي طالب شكوى من صعوبة الامتحان، ومن المتوقع أن يسجل عدد الطلاب الناجحين ارتفاعًا كبيرًا لهذا العام، ومن خلال هذا التقرير سوف نعرض لكم بعض التفاصيل بشأن نتيجة التاسع في سوريا 2024.

نتيجة التاسع 2024 سوريا بالاسم

بدأ طلاب الصف التاسع في سوريا الاختبارات هذا العام في اليوم السابع والعشرين من شهر مايو، وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة في اليوم الثاني عشر من شهر يونيو، وقد بدأت اللجان المختصة بتصحيح أوراق الإجابات للطلاب على الفور بعد الانتهاء من الاختبارات، وبالتالي اقترب موعد الكشف عن النتائج بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ومراجعة الأوراق، وسنوضح لكم في السطور التالية طريقة مضمونة للاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسوريا 2024

اتبعوا الخطوات البسيطة التالية لتوجهكم نحو الموقع الخاص بالاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024:

يتم الانتقال نحو موقع وزارة التربية السورية.

فتح قسم النتائج عبر الموقع.

اختيار أيقونة نتائج الصف التاسع 2024..

ثم كتابة اسم المحافظة التي ينضم إليها الطالب.

إدخال اسم الطالب كاملًا في الحقل المخصص له.

ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار حتى يتم تحميل النتيجة للطالب.

موعد نتائج الصف التاسع سوريا 2024

انتشر في الأيام الماضية بعض الأقاويل التي تدور حول موعد الإعلان عن نتيجة الصف التاسع 2024، وقد ذكر البعض أنه سوف تظهر في اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، ولكن لم توضح الوزارة أي تفاصيل مؤكدة بشأن ذلك وما هي إلا مجرد توقعات، وفي حال صدر قرار من الوزارة بشكل رسمي يفيد بموعد الإعلان عن النتائج سوف نوضح لكم ذلك بالتفصيل.