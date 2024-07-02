بخصم 1100 ريال سعودي.. عرض جرير السعودية على هاتف آبل ايفون 14 بسعر مغري ومفاجأة برامات 6 جيجا

في خطوة مثيرة ومنتظرة بفارغ الصبر، أعلنت شركة آبل العملاقة مؤخرا عن إصدار هاتفها الذكي الجديد iPhone 14 الذي يعد تتويجا لسلسلة iPhone الشهيرة، يأتي iPhone 14 بوعود جديدة و تحسينات مبهرة تعزز مكانة آبل في سوق الهواتف الذكية، ويعد هذا الهاتف الجديد بدوره نقلة نوعية بتصميم مبتكر يبرز بفضل الخامات الفاخرة والتفاصيل الدقيقة التي تميز علامة آبل مع الحفاظ على الأسلوب الأيقوني الذي يميز هواتفها، ويتوقع أن يكون الهاتف متوفرا بعدة ألوان جذابة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، مما يسهم في جعله خيارا مغريا للمستخدمين الباحثين عن تجربة فريدة وأداء متميز.

مواصفات هاتف آبل آيفون 14

يأتي هاتف آيفون بمواصفات مميزة ومتعددة وهي كالتالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد 146.7×71.5×7.8 ملم الوزن 172 جرام نوع الشرائح Nano Sim / eSim أو شريحتين اتصال دعم الشبكات 2G, 3G, 4G, 5G مواد البناء زجاج وألمنيوم مقاومة للماء والغبار IP68 نوع الشاشة Super Retina XDR, 6.1 إنش, 1170×2532 بكسل كاميرا أمامية 12 ميجا بكسل, F/1.9 كاميرا خلفية – أساسية 12 ميجا بكسل, F/1.5, OIS كاميرا خلفية – واسعة 12 ميجا بكسل, F/2.4 تصوير الفيديو 4K بمعدلات مختلفة, FHD بمعدلات مختلفة ذاكرة داخلية / RAM اختر الإصدار المناسب

يدعم الهاتف معظم المستشعرات: مثل التسارع والقرب والضغط الجوي .

السماعات الخارجية: صوت ستيريو.

منفذ الـ USB: من نوع الـ Lightning .

البطارية بحجم: 3279 مللي أمبير و تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.

الشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة: 15 واط والشحن اللاسلكي.

يتوفر الهاتف: باللون الاحمر والأزرق والأبيض واللون الوردي والأسود

سعر هاتف آبل آيفون 14