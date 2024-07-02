بخصم 1100 ريال سعودي.. عرض جرير السعودية على هاتف آبل ايفون 14 بسعر مغري ومفاجأة برامات 6 جيجا

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بخصم 1100 ريال سعودي.. عرض جرير السعودية على هاتف آبل ايفون 14 بسعر مغري ومفاجأة برامات 6 جيجا
مواصفات آبل آيفون 14

في خطوة مثيرة ومنتظرة بفارغ الصبر، أعلنت شركة آبل العملاقة مؤخرا عن إصدار هاتفها الذكي الجديد iPhone 14 الذي يعد تتويجا لسلسلة iPhone الشهيرة، يأتي iPhone 14 بوعود جديدة و تحسينات مبهرة تعزز مكانة آبل في سوق الهواتف الذكية، ويعد هذا الهاتف الجديد بدوره نقلة نوعية بتصميم مبتكر يبرز بفضل الخامات الفاخرة والتفاصيل الدقيقة التي تميز علامة آبل مع الحفاظ على الأسلوب الأيقوني الذي يميز هواتفها، ويتوقع أن يكون الهاتف متوفرا بعدة ألوان جذابة تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، مما يسهم في جعله خيارا مغريا للمستخدمين الباحثين عن تجربة فريدة وأداء متميز.

مواصفات هاتف آبل آيفون 14

يأتي هاتف آيفون بمواصفات مميزة ومتعددة وهي كالتالي:

المواصفاتالتفاصيل
الأبعاد146.7×71.5×7.8 ملم
الوزن172 جرام
نوع الشرائحNano Sim / eSim أو شريحتين اتصال
دعم الشبكات2G, 3G, 4G, 5G
مواد البناءزجاج وألمنيوم
مقاومة للماء والغبارIP68
نوع الشاشةSuper Retina XDR, 6.1 إنش, 1170×2532 بكسل
كاميرا أمامية12 ميجا بكسل, F/1.9
كاميرا خلفية – أساسية12 ميجا بكسل, F/1.5, OIS
كاميرا خلفية – واسعة12 ميجا بكسل, F/2.4
تصوير الفيديو4K بمعدلات مختلفة, FHD بمعدلات مختلفة
ذاكرة داخلية / RAMاختر الإصدار المناسب
  • يدعم الهاتف معظم المستشعرات: مثل التسارع والقرب والضغط الجوي .
  • السماعات الخارجية: صوت ستيريو.
  • منفذ الـ USB: من نوع الـ Lightning .
  • البطارية بحجم: 3279 مللي أمبير و تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.
  • الشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة: 15 واط والشحن اللاسلكي.
  • يتوفر الهاتف: باللون الاحمر  والأزرق والأبيض واللون الوردي والأسود

سعر هاتف آبل آيفون 14

  • عرض شراء هاتف أبل آيفون 14 سعة 128 جيجا بايت في مكتبة جرير: بسعر 2346.96 ريال سعودي بدلا من 3303.47 ريال سعودي.
  • سعر الهاتف في مصر: 33000 جنيه مصري.
  • وسعره في الإمارات: 2700 درهم إماراتي.
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معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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