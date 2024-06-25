طرق تحميل تطبيق توكلنا لخدمات الحجيج والمعتمرين 1445

تبذل الحكومة السعودية اقصى جهودها من أجل إتاحة وتوفير تطبيق توكلنا في المملكة العربية السعودية والذي يوفر كافة سبل الأمان والراحة للأفراد المعتمرين والحجاج فقد تساءل العديد من الأفراد حول كيفية القيام بتسجيل الدخول في تطبيق توكلنا وذلك من أجل الإستعلام أو حجز موعد مناسب للزيارة الحرمين الشريفين،حيث أن التسجيل في التطبيق يتطلب مجموعة من الخطوات والبيانات الضرورية.

تحميل تطبيق توكلنا للحجاج

تسائل العديد من الأشخاص حول كيفية تسجيل الدخول في تطبيق توكلنا فهو يوفر العديد من الخدمات للحجاج والمعتمرين فيمكن القيام بالتسجيل في التطبيق من خلال الخطوات التالية:

فتح رابط منصة توكلنا. النقر على خيار الخدمات ومن ثم النقر على الخدمات الدينية. يقوم بالنقر على إصدار تصريح جديد وتوجه إلى صفحة إصدار تصاريح الحج والعمرة ونقوم بتحديد التصريح المطلوب. سوف يتم عرض خدمه ابلغني للتواريخ المتاحة لأداء مناسك الحج والعمرة وفي حالة عدم توافر أمامك أي أماكن فارغة في الحرمين سيتم متابعتك خلال يومين حتى يتم إرسال موعد جديد. سوف يتم ارسال رسالة لك لتبليغك الموعد الجديد.

الخطوات المتبعة لتحميل تطبيق توكلنا

يوجد مجموعه من الخطوات التي يلزم اتباعها من اجل تحميل تطبيق توكلنا بكل سهوله والاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها للحجاج وهي كالآتي: