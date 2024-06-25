مزايا النسخة الجديدة من الوتساب الذهبي وطريقة التحديث 2024

جميع مستخدمي تطبيق الوتساب يرغبون بتحديث النسخة الأخيرة 2024 الاستمتاع بالمميزات التي تقدمها لهم، حيث انها ادهشت الجميع لذلك فإنه من التطبيقات الشهيرة الحائزة على اعجاب الكثير من الأشخاص ويمكن ان تستخدمها عبر هاتفك الاندرويد او الايفون، فهو متناسب مع جميع الهواتف ولا يأخذ مساحة كبيرة لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن طريق التحديث الواتس اب وما هي مميزات النسخة الأخيرة

خطوات تحديث الوتساب الذهبي

الحصول على مميزات إضافية من خلال تحديث الواتساب من عما يرغب العديد من الأشخاص في معرفته، حيث ان تحديث الوتساب الذهبي يجعلك تستمتع بمميزات كثيره لذلك سوف نعرض لكم خطوات التحديث وهي كالتالي:

● اضغط على رابط الوتساب الذهبي ثم اضغط على تحميل او اضغط على تحديث اذا كنت تستخدم التطبيق بالفعل.

● وقم بتثبيت الإصدار الجديد على هاتفك.

● ثم اضغط على فتح ليستطيع أن ترى الإضافات والمميزات الجديدة من الوتساب اثناء الاستخدام مباشرة.

مميزات تحديث الواتس اب 2024

● تستطيع التحكم في حجم الخط وتغيير شكله بما يتناسب مع شخصيتك حيث توجد العديد من الأنماط الجذابه والخطوط العصرية.

● يمكنك حفظ الحالات في ذاكره الهاتف الداخلية

● يمكنك إخفاء اخر ظهور لك على الواتساب وكذلك إخفاء عرض الرسائل الغير مقروءة فهذا يزيد من الخصوصية.

● التطبيق لا يتضمن تسريب لبياناتك أو اختراق بسهولة حيث أنه مؤمن بشكل كبير وآمن 100%

● تستطيع من خلال إخفاء خاصية يكتب الان او يسجل الان.

● تستطيع سماع الفيروسات بشكل متتالي دون أن تضغط على كل فويس.

● يمكنك وضع رسالة مثبتة للرد أثناء عدم التواجد في الواتس بشكل تلقائي على الأصدقاء.

● يمكنك حذف الاستوري دون أن يعلم الأصدقاء بذلك واخفاء الحالة عن بعض الأصدقاء.

● يوفر لك محادثات سرية من خلال قفلها برمز مخصص وهذا اضافه للخصوصية.