“بدأ العد التنازلي”.. صرف دفعة شهر يوليو 2024 من الضمان الاجتماعي المطور وآلية الاستعلام عن أهلية المستفيدين

في الساعات الأخيرة زادت استفسارات العديد من المواطنين السعوديين بخصوص تأخير صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445، والذي يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لدعم الأسر المحتاجة والأفراد المستحقين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط، التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

موعد إصدار الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه سيتم صرف المعاش في الموعد المحدد دون تقديم أو تأخير، وسيكون موعد الصرف يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، والذي يوافق 25 ذو الحجة 1445، وسيتم صرف مبلغ 1320 ريال سعودي للعائل و660 ريال سعودي للتابع، بالإضافة إلى دعم إضافي للغذاء بمبلغ 84 ريال ودعم للكهرباء بمبلغ 72 ريال، كما سيبدأ الصرف من الساعة 12 منتصف الليل، وستصل الرواتب إلى حسابات المستفيدين في الساعة 8 صباحا وتستمر طوال اليوم وفقا للبنوك.

خطوات التحقق من معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو 2024

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بأنه سيتم الكشف عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور لدورة 31 قبل موعد الصرف بعدة أيام، ويتم إجراء ذلك عادة قبل ثلاثة أو أربعة أيام من بدء عملية الصرف، أي في الفترة ما بين 26 و28 من نفس الشهر الجاري، وللاستعلام يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية وكلمة السر.

بعد توجيهك إلى الصفحة الرئيسية، اضغط على خيار (دراسة الأهلية).

سوف يتم عرض نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بدورة 31، وسيتم إبلاغك إذا كنت مؤهل أم لا.

اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، فور ظهور نتيجة (غير مؤهل)، خلال مدة 30 يوم من الإعلان عن النتائج، يتم تقديم الاعتراض بسهولة باتباع الخطوات التالية: