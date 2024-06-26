العيد خلص ولولو لسه قاعدة بتغني.. نزليها دلوقتي تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمشاهدة أجمل أغاني لولو بجودة لا مثيل لها

تزايد البحث من قبل أهالي الأطفال عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، وذلك لأن قناة وناسة تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتواها بالمجانٍ إلى الجميع، كما تعمل القناة على مدار اليوم دون أن يحدث تشويش أو انقطاع في البث، وهذا وضعها في قائمة القنوات الأعلى نسبة بحث ومشاهدة أيضًا، بالإضافة عرض القناة مجموعة من الأغاني التي حفظها العديد من الأطفال في الوطن العربي، لذلك سنوضح لكم تردد القناة وكل يتعلق بها في هذا المقال تابعوا معنا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قامت قناة وناسة بتغيير ترددها وأعلنت عن التردد الجديد الذي إذا كان المشاهد يرغب في تحميله لا بد من إضافة المعلومات التالية لإضافة القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD

تردد القناة على القمر الصناعي عربسات

التردد الخاص بالقناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

أغاني قناة وناسة الجديدة

تقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني الجديدة التي سرعان ما حفظها الأطفال، من بين تلك الأغاني التالي:

أغنية يلا نلعب.

أغنية جراثيم.

أغنية دا دا ميدو.

أغنية الشرطة القوية.

أغنية البنات البنات.

أغنية خمس حواس.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة كيدز على جهازك

يمكنك تثبيت القناة من خلال السير على بعض الخطوات والتي تكون كالتالي: