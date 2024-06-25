تحميل الواتس اب الذهبي Golden WhatsApp 32

الوتساب الذهبي احد الإصدارات المتطورة من الواتس اب العادي حيث أن هذه النسخة مضمونة ويستخدمها عدد كبير من الأشخاص توفر لهم مميزات إضافية هو ميزات محسنة بشكل كبير، حيث ان هذه النسخة يسعى العديد من الأشخاص في تحميلها للاستفادة من مميزات لذلك سوف نعرف خلال الفقرات التالية طريقة التحميل.

تحميل الوتساب الذهبي

● اضغط على بحث جوجل ثم اكتب الوتساب الذهبي اضغط على الرابط الأول.

● ثم اضغط على مربع التنزيل وانتظر حتى يتم التحميل بشكل مباشر لا تنسى ضبط اعدادات المصادر الغير معروفة من هاتفك وسوف يكتمل التنزيل.

● ثم ادخل رمز الدولة ورقم هاتفك وكلمة المرور وقم بتسجيل حساب.

مزايا تحديث الوتساب الذهبي

اذا تم مقارنة الوتساب الذهبي باي تطبيقات أخرى فهو يفوز من حيث انه يحتوي على عدد كبير من المميزات عند التحديث ومن هذه المميزات ما يلي:

● يوفر لك رايه الرسائل المحذوفه حتى وإن قام الشخص بحذفها فلا يتم الحذف من الدردشة الخاصة بك.

● يمكنك ان تخفي علامة الكتابة او علامه التسجيل من خلال اعدادات الواتس.

● تستطيع أن تشاهد حالات الجميع دون أن يظهر لهم ذلك.

● يمكنك ان تضع حالات اطول وفيديوهات تزيد عن 30 ثانيه.

● يمكن أن تخفي استلام الرسائل.

● يمكنك من توفير رسائل تلقائيه للرد اثناء الانشغال وعدم استطاعتك على الرد مباشرة على الوتس.

● التحكم في نوعية الخط والنمط الخاص به وكذلك لون الواتساب ونمط الايقونه.

● يوفر لك الوتساب وضع كلمة سر للمحادثات ووضع كلمة سر على التطبيق مختلفه.