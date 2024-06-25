كم رسوم التحويل بين البنوك السعودية 1445؟ والمدة اللازمة لإتمام عملية التحويل 2024

كم رسوم التحويل بين البنوك السعودية، يتم تطبيق رسوم على عمليات التحويل المالية التي تتم بين البنوك بالمملكة السعودية، ولكن تختلف هذه الرسوم باختلاف الوسيلة التي سيتم التحويل من خلالها، وتعد عمليات التحويل من الأمور الهامة التي يعتمد عليها العديد من الأشخاص لإتمام المعاملات المالية دون الاعتماد على العملات النقدية المعتادة، ولهذا سوف نعرض لكم اليوم قيمة رسوم التحويل بين البنوك السعودية المعتمدة.

كم رسوم التحويل بين البنوك السعودية

تعتمد رسوم التحويل بين البنوك السعودية على نوع الخدمة المستخدمة، ويتم تطبيقها على النحو التالي:

اذا كان التحويل يتم عن طريق الحوالة المصرفية، فتكون رسوم التحويل بقيمة 7 ريال سعودي، ويتم استلام قيمة الحوالة في نفس يوم التحويل.

في حالة ان كان التحويل بإستخدام احد الوسائل الالكترونية فتكون الرسوم حوالي 5 ريال سعودي، ويتم التحويل في اليوم التالي للعملية.

عند التحويل عبر أحد الفروع البنكية والحصول على التحويل في نفس اليوم، يتم احتساب رسوم بقيمة 25 ريال سعودي، أما في حالة الحصول علي قيمة التحويل في اليوم التالي للعملية فتكون الرسوم بقيمة 15 ريال فقط.

للعاملين في أحد القطاعات الحكومية بالدولة، يتم التحويل بشكل مجاني للعامل بالقطاع الحكومي من المرسل او المستلم الحوالة المالية.

يرجى الانتباه إلى أن تلك الرسوم قد تختلف من بنك إلى آخر، لهذا يفضل متابعة مستجدات الرسوم المطلوبة من البنك الخاص بك قبل عملية التحويل.

مدة التحويل بين البنوك السعودية

تختلف مدة التحويل بإختلاف الطريقة المستخدمة في عملية التحويل علي النحو التالي: