وزاره التربيه والتعليم في الاردن توضح طريقة التسجيل في منصة اوبن ايميس

وزارة التربية والتعليم في الأردن أوضحت طريقة التسجيل في منصة اوبن ايميس علامات الطلاب بشكل الكتروني لكي توفر عدد كبير من الخدمات التعليمية للطلاب وكذلك أولياء الأمور والمعلمين، حيث ازداد البحث بشكل كبير عن طريقة استعلام نتيجة الطلاب بعد أن انتهت الامتحانات في الفترة الماضية لمعظم المراحل في الأردن، لذلك سوف نذكر لكم خلال مقالنا عن طريقة التسجيل في منصة اوبن ايميس وكيفية الاستفادة من الخدمات للطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور.

التسجيل في منصة اوبن ايميس

توفر منصة اوبن ايميس عدد من الخدمات الإلكترونية للطلاب ويمكن استخدامها من خلال الهواتف او اجهزة الحاسب الالي وتحميلها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

● اضغط على متجر جوجل بلاي من هاتف اندرويد او اب ستور.

● ثم يضغط في مربع البحث على منصة اوبل ايميس وقم بتحميلها على هاتفك وانتظر حتى يتم التثبيت ثم الضغط على فتح التطبيق ويضغط على إنشاء حساب.

● ثم ادخل البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن الخاصة بها وادخل كلمة السر وقم بتأكيد مرة أخرى ثم حفظها وتاكد من انشاء الحساب.

● بعد ذلك قم بالتوجه الى الصفحة الرئيسية واستمتع بكافة الخدمات التعليمية التي تقدمها هذه المنصة.

مميزات منصه اوبن ايميس

● يمكن للطالب أن يحصل على النتائج في كافة المراحل الدراسية بالأردن.

● توفر شرح المناهج الدراسية الإلكترونية اون لاين من خلالها يستطيع الطالب وأولياء الأمور.

● التواصل مع المعلم بشكل مباشر ومعرفه مستوى الطالب في المدرسه.

● تسجيل المواد الدراسية أثناء اليوم الدراسي.

● ومعرفة مواعيد الامتحانات والنتائج.