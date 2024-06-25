مواعيد عرض الجزء السادس المؤسس عثمان واحداث جديده على هذه القناه

عشاق المسلسلات التركية التاريخية ينتظرون عرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان حيث انه احد المسلسلات الذي حقق نجاح واسع وانتشار في جميع الدول العربية واستطاع أن يجذب عدد كبير من الجماهير واصبح من المسلسلات الأكثر شعبية، لذلك تم عرض خمس مواسم سابقها نالت على اعجاب الجميع وبدأ التصوير في الجزء السادس والإعلان عنه، لذلك فإن الجماهير متراقبه لمعرفة أحداث الجزء السادس الذي سوف يكون مليئا بالمفاجآت والمعارك والحروب المختلفة، وسوف نعرض لكم موعد عرض المسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث والقنوات الناقلة له خلال الفقرات التالية بالتفاصيل

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

أكدت مصادر أن الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان تم تصويره والانتهاء منه ويشارك به عدد كبير من النجوم والأبطال الذين استطاعوا صناعة هذا المسلسل الذي يجسد الواقع، حيث أنه يحكي قصة المؤسس عثمان من بدايات تأسيس الدولة العثمانية وتوسعاتها والفتوحات وغيرها من الحروف وهو يتميز بالشجاعة، لذلك من المقرر أن يذاع الجزء السادس من المؤسس عثمان في شهر سبتمبر القادم على عدد من القنوات الفضائية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك ان تتابع مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث على قناة الفجر الجزائرية حيث انها عرضت المواسم السابقة على القمر الصناعي من خلال التردد التالي:

● التردد 12034.

● معدل الترميز 27500.

● الاستقطاب افقي.

● معامل تصحيح الخطا 3 /4

كذلك يمكن أن تتابع مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية على العرب سات من خلال التردد التالي:

● تردد.12130

● معدل الترميز 27500.

● الاستقطاب عمودي.

● معامل تصحيح الخطا 3 /4