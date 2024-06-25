باقي 5 أيام جهز الفيزا بتاعتك.. موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر.. وأبرز شروط الاستحقاق

العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي يترقبون موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، يعد هذا البرنامج من أهم برامج الدعم المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية لمساعدة الفئات المحتاجة وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية في ظل الغلاء الذي يعاني منه الجميع.

موعد نزول الضمان الاجتماعي لهذا الشهر

أعلنت الوزارة عن موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي الدفعة 31، وهو الموعد المحدد لصرف الدعم يوم 1 في الشهر الميلادي وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره بيوم وذلك في حالة مصادفة يوم 1 عطلة أو إجازة رسمية، ولكن صرف رواتب المستفيدين من الدعم لشهر يوليو يكون يوم الإثنين الموافق 1 يوليو، وأشارت الوزارة أن الإعلان عن نتائج الأهلية من المتوقع أن تكون يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.

خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الراتب بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية في السعودية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية وكلمة السر.

من القائمة الرئيسية اضغط على الضمان الاجتماعي.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك تفاصيل الدعم.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم وجاءت الشروط على النحو التالي: