“خمس متطلبات”.. خطوات التقديم على سكن مجاني لمستفيدي الضمان وطريقة التسجيل والشروط اللازمة

تواصل حكومة المملكة العربية السعودية جهودها لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود بهدف تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 ولا يقتصر هذا الدعم على تقديم مساعدات شهرية عبر برامج الدعم المختلفة، بل يمكن أيضا للمواطنين المسجلين في برامج الضمان الاجتماعي طلب الحصول على سكن مجاني، وقد تم إطلاق مبادرة الإسكان التنموي بفضل التعاون الفعال بين صندوق التنمية العقارية والجمعيات الخيرية في المملكة تحت إشراف وزارة الإسكان.

خطوات التقديم على سكن مجاني لمستفيدي الضمان

تقديم طلب للحصول على سكن مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يعد خطوة ذات قيمة كبيرة، خصوصا لأولئك الذين يعتمدون على نظام الضمان الاجتماعي، يتضمن هؤلاء الأفراد من يعانون من انخفاض في الدخل، مما يجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية للحياة.

طريقة التسجيل في السكن المجاني للضمان الاجتماعي المطور

للحصول على إقامة مجانية، يرجى اتباع الخطوات التالية بدقة ووفق الترتيب المحدد:

الدخول إلى منصة سكني.

قم بالذهاب إلى قسم (الخدمات الرقمية). من الصفحة الرئيسية للمنصة.

ستظهر قائمة تتضمن جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة للزوار، يرجى اختيار رمز (الدعم السكني).

تسجيل كافة بياناتك المعروضة أمامك، وتأكد من صحتها وراجعها بدقة.

تقديم كافة المستندات التي تؤكد إدراج اسمك ضمن قائمة مستحقي الضمان الاجتماعي.

اضغط بجانب خانة (الموافقة على الشروط والأحكام).

سيتم تحويل الطلب بصورة تلقائية إلى القسم المعني لمراجعة الطلبات.

تعرف على شروط الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان

لضمان الاستفادة من الدعم المقدم من منصة سكني، يجب عليك مراعاة الشروط الموضوعة من قبل المنصة والتأكد من استيفائها في حالتك الشخصية: