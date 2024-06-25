طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة المطاعم والفنادق الفاخرة

تعد لحوم الفراخ من البروتينات الأساسية التي يتم تناولها بشكل أسبوعي لإمداد الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة، وتتعدد طرق طهي وتسوية الفراخ، حيث يتم طهيها مسلوقه أو محمرة أو متبلة أو مشوية، ومن خلال التالي نوضح طريقة شوي الدجاج مع التتبيلة الشهية التي تعد السر في المذاق الشهي.

مقادير عمل الدجاج المشوي

فيما يلي نوضح المقادير الدقيقة لتحضير تتبيلة الدجاج المشوي بمذاق شهي وطريقة التسوية الصحيحة، حيث يتم التحضير من خلال تجهيز المكونات التالية:

دجاجة بوزن كيلو جرام ونصف.

5 جرام بابريكا حلوة.

5 جرام فلفل أسود.

5 جرام ملح طعام.

5 جرام بصل بودر وثوم بودر.

5 جرام كمون مطحون.

2 بصلة كبيرة الحجم.

حبة طماطم وفلفل أخضر.

10 مل ليمون

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

طريقة عمل الدجاج المشوي في المنزل

فيما يلي نوضح الخطوات الدقيقة لتحضير الدجاج المشوي المتبل في المنزل بجودة عالية وبنظافة ومكونات مضمونة وطعم خطير مثل الجاهز: