طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس في المنزل بمذاق مميز وخطير لا يقاوم

يتمتع طبق عجة البيض بقيم غذائية عالية ومتكاملة حيث يضم البيض والخضروات والألياف والعناصر الغذائية المشبعة للجسم، ويقدم ذلك الطبق على وجبة الإفطار أو العشاء إلى جانب الخبز، ويمكن لربة المنزل تحضيره بسهوله في المنزل بمذاق جيد.

مقادير عمل عجة البيض بالبقدونس في المنزل

يمكن تحضير عجة البيض في المنزل من خلال تجهيز المكونات التالية:

5 بيضات.

5 جرام فلفل أسود.

5 جرام كمون مطحون.

5 جرام ملح طعام

20 جرام بقدونس مفروم ناعم.

ثمرة بطاطس.

ثمرة طماطم.

10 جرام دقيق.

بصلة كبيرة.

طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس في المنزل

لتحضير ألذ قرص من عجة البيض المشبعة والشهية يتم اتباع الخطوات التالية: