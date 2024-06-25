“بضغطة زر حلمك هيبقى حقيقة” اشترك الآن في مسابقة الحلم Dream 2024 وادخل السحب علي 100000$ دولار

يمكنك الاشتراك في مسابقة من خلال تفعيل رسالة واحدة، والفوز بجائزة مالية كبيرة يمكن أن تصل إلى 100000 دولار مع مقدمها مصطفي الأغا، كما أنها من المسابقات التي حازت على شهرة كبيرة في خلال مسيرتها المهنية، فهناك الملايين من الأشخاص الراغبين في تحقيق فرصة الفوز والحصول على (سيارة أو منزل أو أموال)، ولا تقتصر على ذلك فهي تزيد من معلومات الفرد الثقافية، ولمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه المسابقة تابعوا السطور التالية.

مسابقة الحلم

تعد مسابقة الحلم من المسابقات الشهيرة والمعروفة في الوطن العربي بأكمله، ولكي تتمكن من الإشتراك بها عبر الرسائل النصية قم بكتابة كلمة (حلم أو دريم) على رقم الجوال الخاص بلدك، ومن ثم عليك أن تقوم بكتابة الإجابة الخاصة بالسؤال، وبعدها سيتم فحص الإجابة وفرزها من حيث الأولية، وفي حين كانت صحيحة، سيتم إدخاله في السحب مباشرةً على جوائز مالية أو مادية والكثير من الهدايا القيمة.

بالإضافة إلى ذلك أن الشركة الخاصة بالمسابقة تتيح للفرد إمكانية الإشتراك في اليوم الأول بشكل مجاني، أما اليوم الثاني من المسابقة عليك أن تقوم بدفع رسوم رمزية من الرصيد الخاص بك، وفي حين لم يكون لديك نسبة رصيد سيتم اخبارك بأنه تم التعذر من الإرسال الرسالة ولا يمكنك الاشتراك.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم عبر التطبيق

تم إتاحة أكثر من طريقة لكي يتمكن الفرد من التقديم على هذه المسابقة الرائعة، ومن ضمنها الرسائل النصية والتطبيق الهاتف، وفي هذه النقاط سيتم ذكر التطبيق في التالي: