استعلم هسة.. عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 بالعراق بالرقم الامتحاني في جميع المحافظات

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثير من الطلاب في العراق عن معرفة نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024، حيث صرحت جهات مسؤولة أن نتائج اعتراضات الصف السادس تم الإعلان عنها في الأسبوع الجاري وظهرت في العديد من المحافظات العراقية ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس بكل سهولة عبر موقع وزارة التعليم العراقية.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

أوضحت وزارة التعليم العراقية أن نتائج اعتراضات الصف السادس الإبتدائي في الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عنها ورفعها عبر موقع الوزارة الإلكتروني ليستطيع كافة الطلاب الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عبر الإنترنت وذلك في ظل سعي الوزارة إلى توفير الوقت والجهد لدى الطلاب وأولياء الأمور والاستفادة من التقنيات الحديثة، كما أشارت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم بكل دقة وشفافية تحت إشراف مجموعة من المتخصصين والخبراء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة اعتراض السادس الإبتدائي بالعراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق خطوات الاستعلام عن نتائج الاعتراضات وجاءت كما يلي:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص وزارة التربية في العراق.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد نتائج الصف السادس الابتدائي.

اختر السنة الدراسية.

ثم حدد الدور الأول.

اختر المحافظة التي يعيش فيها الطالب.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الجلوس واسم الطالب.

اضغط على كلمة استعلام أو عرض.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات لكل مادة والمجموع الكلى ونسبة النجاح.

موقع نتائجنا الرسمي 2024

في السياق نفسه أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي ستكون متاحة عبر موقع الوزارة وكذلك عبر موقع نتائجنا ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة وهل ام احتساب درجات أخري أم لا.