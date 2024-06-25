تحميل كشوفات pdf .. نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول، في الآونة الأخيرة شرعت وزارة التربية العراقية في استئناف عملية تصحيح أوراق الامتحانات الوزارية لطلاب الصف الثالث متوسط، وتأتي هذه الخطوة بعد توقف مؤقت، حيث بدأت عمليات التصحيح من جديد بهدف إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، وفقا للتقارير الصحفية المنتشرة مؤخرا يُتوقع أن تُعلن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول في كافة المحافظات العراقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانب آخر يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاطلاع على نتائج الثالث متوسط لعام 2024 الدور الأول، يعد موقع نتائجنا الوزاري أحد أبرز المواقع التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج بسهولة ويسر، يعتبر هذا الموقع مرجعًا رئيسيًا للطلاب الذين يتطلعون إلى معرفة نتائج امتحاناتهم بمجرد صدورها.

نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول من موقع نتائجنا:

أولا يجب على الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى منصة ملازمنا الرسمية والمعروفة بموقع نتائجنا. بمجرد الوصول إلى الصفحة الرئيسية للموقع ستظهر قائمة تعرض حالة النتائج في مختلف محافظات العراق. لمعرفة حالة النتيجة في المحافظة التي ينتمي إليها الطالب يجب البحث في القائمة عن المحافظة المطلوبة إذا كانت النتائج قد أُعلنت في تلك المحافظة ستظهر عبارة تنزيل – مشاهد في خانة التنزيل، بالإضافة إلى ذلك ستظهر عبارة تم الرفع أو تم الإعلان في خانة الحالة. من الجدير بالذكر أن كلمة تم الإعلان تعني أن النتائج قد تم الكشف عنها في مدارس تلك المحافظة، ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم في هذه الحالة بشكل مركزي فقط. عندما تتوفر النتائج يجب على المستخدم النقر على خانة تنزيل أو مشاهدة لبدء عملية الاستعلام عن النتيجة. في الصفحة التالية يطلب من الطالب إدخال بعض المعلومات الضرورية مثل الاسم الكامل أو الرقم الامتحاني في الحقول المخصصة لذلك. بعد إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على زر البحث أو الاستعلام وستظهر النتيجة مباشرة على الشاشة يمكن للطلاب بعد ذلك اختيار تنزيل النتيجة أو مشاهدتها عبر الموقع.

طريقة الاستعلام من موقع وزارة التربية العراقية:

طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية تتضمن مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها بسهولة للحصول على نتائج الامتحانات.