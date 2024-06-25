وزارة التعليم تعلن إصدار التقويم الدراسي الجديد 1446/1447 وموعد عودة الطلاب وأبرز أجازات العام الدراسي

قامت وزارة التعليم المتواجدة داخل المملكة العربية بإصدار التقويم الدراسي 1446 لجميع الطلاب، وأيضاً العاملين داخل الوزارة، فمن المعروف أن الدراسة داخل المملكة تكون مقسمة على ثلاثة فصول دراسية، يأخذ الطالب في هذه الفصول عدد كبير من الإجازات التي تمكنهم من الاسترخاء والعودة إلى دراسة بكل تفاؤل، حيث تساءل الكثير من المواطنين الأصل والمقيمين في المملكة عن مواعيد التقويم، وسوف نقوم بتوضيحها في السطور التالية.

التقويم الدراسي 1446

انتشرت العديد من التساؤلات حول التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية للعام الهجرى الجديد 1446، وسيتم إلقاء الضوء على هذا التقويم في السطور التالية:

سيبدأ كافة المعلمين والمدرسين في جهات التعليم من يوم سبعة صفر 1445 بالهجرى، أما الميلادي سيوافق يوم 11 أغسطس 2024.

بينما يبدأ الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات، من يوم 14 صفر 1446 بالهجري وبالميلادي 18 أغسطس.

و سينتهي الفصل الدراسي الأول اليوم الخامس من شهر جمادي الأول للعام الهجرى.

والفصل الدراسي الثاني ستكون بداية من اليوم الخامس العشر الموافق لشهر جمادى الأول عام 1446 الهجرى، الموافق لليوم السابع عشر من شهر 11 لعام 2024.

ونهاية الفصل الدراسي الثاني تحديداً يوم الواحد والعشرين من شهر شعبان الموافق لعام 1446 الهجرى، الموافق ليوم 20 من شهر فبراير 2025.

على عكس الفصل الدراسي الثالث الذي سيبدأ في شهر رمضان المبارك 1446 تحديداً اليوم الثاني، الموافق لليوم 2 من شهر مارس 2025.

وسينتهي الفصل الدراسي الثالث في اليوم الأول من شهر محرم للعام 1447 هجرى.

الإجازات التقويم الدراسي الجديد 1446

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق الإجازات الخاصة بالعام الهجرى الجديد، التي سيتم منحها لكافة الطلاب والطالبات القائمين في المدارس، و لمعرفتها تابع الآتي: