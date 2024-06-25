“الأن”.. استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة شهر يوليو 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يتابع المستفيدون من كارت الخدمات المتكاملة إجراءات الاستعلام عن الكشف الطبي باستخدام الرقم القومي، حيث وفرت وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب تأهيل متنقلة في كافة المحافظات، كما أنها حرصت أن تغطي مكاتبها القرى والمناطق النائية لتسهيل الوصول وتسريع تقديم خدماتها للفئات المستحقة بمشاركة نحو 5 ألاف متطوع وبعض الرائدات في المجتمعات المحلية.

كارت الخدمات المتكاملة

تم الإعلان أنه سيتم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال التقديم إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير العديد من الخدمات لكل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تشمل خطوات الاستعلام عن البطاقة ما يلي:

تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي.

من واقع بطاقة الرقم القومي نقوم إدخال البيانات بدقة.

النقر على خيار بحث.

أخيرا تلاحظ ظهور نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات الخاص بك.

في حال تم قبول طلبك يجب النقر على أيقونة (حجز موعد).

التوجه مباشرة إلى مكتب التأهيل والذي تم تحديده خلال عملية التقديم.

خدمات كارت الخدمات المتكاملة 2024

نقدم لكم جميع الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة لشهر يونيو 2024، والتي تم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

خدمة الجمع بين معاشين.

خدمة التخفيض على المواصلات العامة.

خدمة إعفاء الأجهزة التعويضية من الجمارك.

خدمة الفحص المجاني في المستشفيات العامة.

خدمة الإعفاء من المصروفات الدراسية.

خدمة التوظيف بنسبة 5% في الجهات الحكومية.

خدمة الدمج في المدارس والجامعات.

خدمة إعفاء السيارات من رسوم الجمرك.

خدمة الإعفاء من الضرائب.

خدمة الحصول على مسكن مناسب.

الفئات المستحقة من الخدمات المتكاملة

سبق أن أشرنا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حددت بعض الفئات المؤهلة للحصول على الخدمات المتكاملة والاستفادة من الكارت، وتشمل تلك الفئات الأتي:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

مرضى التوحد.

متحدي الإعاقة السمعية والذهنية.

مريض القزامة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الكارت

هناك مجموعة من الوثائق التي يجب تقديمها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي كالتالي: