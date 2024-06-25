“مليـــون مبــــروك النجــاح“ رابط منصة أوبن إيمس نتائج الطلاب جميع المراحل التعليمية الاردن emis.moe.gov.jo

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الامور الداخلي المملكة الأردنية عن رابط منصة open ايمس وذلك للاستعلام من خلالها عن نتائج الطلاب لعام 2024 ويعتبر هذه المنصة واحدة من أفضل المنصات الالكترونيه التي قامت وزارة التربية والتعليم داخل الأردن باطلاقها خلال الفترة الماضية والتي تسعى من خلالها في التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور من خلال متابعة الطالب أثناء مدرسته بشكل الكتروني ومعرفة النتائج الخاصة بهم، وجميع العلامات الدراسية وذلك بدلا من الذهاب للمدارس والوقوف في الطوابير لإستخراج نتائج الطلاب، حيث يمكن استخراجها من المنزل بطريقة سهلة وسريعة للغاية.

منصة أوبن إيمس

هناك بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي حددتها وزارة التربية والتعليم في الأردن والتي لابد من اتباعها للدخول على منصة اوبن ايمس وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

الخطوة الأولى لابد من الدخول بشكل مباشر إلى منصة اوبن ايمس بشكل الالكترونية.

ثم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

الخطوة التالية: لابد من الضغط على خيار علامات الطلاب من القائمة الرئيسية.

ثم ستظهر على الشاشة كافة الكشوفات الخاصة بعلامات الطلاب يمكن من خلالها معرفة نتيجة الطالب.

موعد ظهور نتائج في الأردن

أوضحت وزارة التربية والتعليم داخل الاردن انه لم يتم الاعلان حتى هذه اللحظة عن ظهور نتائج الطلاب والتي من المتوقع أن يتم ظهورها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وتصحيح الأوراق ورصد الدرجات، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى حصول كل طالب على درجته الصحيحة من خلال تعليم وتصحيح الأوراق بطريقة جيدة وبكل حيادية.