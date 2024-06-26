شقاوة الفار والقط مبتخلصش .. تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024 استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية

تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024 هو التردد الأكثر بحثًا في قنوات الأطفال، حيث تجد لهذه القنوات مكانة متميزة في كل البيوت، لأنها تمثل اللعب والمرح والفكاهة والتسلية في نفس الوقت، حيث تريد الأمهات توفير جو مريح وسعيد لأطفالهن بعيد عن القلق والتوتر والضغط العصبي والنفسي، وتوفر قناة توم وجيري الشهيرة احتياجات الأم بأفضل طريقة ممكنة، فلا تحتاجي عزيزتي الأم لدفع اشتراكات مالية حتى يشاهد طفلك محتوى ذو جودة ممتازة.

تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024

تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024 هو التردد الذي تم تحديثه، و تحتاج الأمهات تحميله في أسرع وقت حيث تتوقف إرسال القناة على التردد السابق، وتعد عملية التحديث من أهم ما تقوم به قناة توم وجيري الفضائية، حيث يعمل التحديث على رفع جودة القناة واستمرار الإرسال بلا مشاكل في التشويش وما شابه ذلك، وتكون إحداثيات التردد بعد التحديث كما يلي:

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة : SD.

تردد قناة توم وجيري عرب سات الجديد 2024

بعد ذكر تردد قناة توم وجيري نايل سات الجديد 2024، يجب علينا كذلك ذكر تردد نفس القناة المتميزة على القمر الآخر عربسات، والذي يتم تحديده كذلك لنفس الأسباب السابقة وقد جاء بعد التحديث كالتالي:

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة :SD.

تقدم قناة توم جيري مسلسلات الكرتون الشهيرة بالقط والفأر التي يرتبط بها الطفل من صغره، ويفضل متابعتها مع الأصدقاء والإخوة، وليس معنى أن القناة باسم توم وجيري أنها مقتصرة على هذا الكرتون فقط، بل إنها أيضًا تقدم أنواع أخرى من مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة مثل كرتون ميكي وبطوط الشهير.