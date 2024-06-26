Season 2 موعد عرض الجزء الجديد من صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 من الموسم الثاني عبر القنوات الناقلة

موعد عرض الجزء الجديد من صلاح الدين الايوبي حاز على اهتمام الملايين من جماهير هذا العمل الرائع، الذي حقق النجاح الساحق في الموسم الأول خلال الشهور السابقة، فقد أصبح عرض حلقاته الأسبوعية موعد مقدس لدى كل الأسر، التي تحب الاستمتاع بما حدث في التاريخ العربي داخل منطقة الشرق الأوسط، والتي عاشت عشرات من السنوات الصعبة بما فيها من صراعات وأزمات، وقد كان لصلاح الدين الأيوبي فضل كبير على هذه المنطقة حيث حررها من المعتدين والطامعين.

موعد عرض الجزء الجديد من صلاح الدين الايوبي

ينتظر محبي الدراما التركية موعد عرض الجزء الجديد من صلاح الدين الايوبي، حيث بعد انتهاء الجزء الأول يتشوق الجمهور لما يحدث في الجزء الثاني، وما خاضه صلاح الدين من حروب ومعارك حتى يحرر القدس، وقد استعد طاقم العمل لتحضير التجهيزات اللازمة لتصوير أولى حلقات الموسم التالي، وبالفعل وقع الاختيار على بعض المناطق التي تشابه طبيعة المنطقة الجغرافية في ذلك الوقت، وقام جميع الممثلين بقراءة السيناريو استعدادًا للتنفيذ، وفيما يخص الموعد الذي يترقبه الجمهور من المتوقع أن يشهد شهر أغسطس القادم أولى حلقات فاتح القدس الجزء الثاني، والجدير بالذكر أن الحلقات تبث على القنوات المحددة مرة كل أسبوع، وتكون مدة الحلقة ما يقرب من ساعتين متواصلين، وتحرص كل قناة على إعادة الحلقة في اليوم التالي.

القنوات الناقلة الجزء الجديد من صلاح الدين الايوبي

بعد ذكر موعد عرض الجزء الجديد من صلاح الدين الايوبي، نتعرف على أهم وأشهر القنوات التي تنقل العرض الأول من هذا العمل الرائع، حيث قامت قناة ATV التركية ببث حلقات أول موسم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن هذا العرض يكون باللغة التركية لذلك يقوم المشاهد العربي، يتجه إلى قناة الفجر الجزائرية التي تعرض الحلقات بعد الترجمة إلى العربية.