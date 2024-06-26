استعلام كشوف اخر وجبة .. رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع منصة مظلتي بحث

تصدر رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعة الأخيرة وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن موعد صرف الدفعة الجديدة من هذا البرنامج الحيوي إذ يعد هذا البرنامج من أهم برامج المعونة المقدمة للمحتاجين وذوي الدخل المنخفض، ويهدف إلى توفير حياة كريمة لهم، وتستعد الوزارة قريبًا للإعلان رسميًا عن القائمة النهائية للمستفيدين، مما سيقدم دعماً إضافياً للأسر المحتاجة في العراق.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يرغب العديد من المواطنين في العراق في التعرف على رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، بالإضافة إلى الحصول على القائمة بصيغة PDF، وقد أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي .

اختر بعد ذلك الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة الرقم الوطني الخاص بك واسمك الكامل في الحقول المخصصة.

اخترالولاية التي تقيم فيها من القائمة المتاحة.

أدخل جميع البيانات الأخرى المطلوبة بشكل دقيق.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك للتأكد من أنك لست روبوت.

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على زر الاستعلام.

بعد الضغط على زر الاستعلام، انتظر قليلاً حتى تظهر لك القائمة بصيغة PDF.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

في إطار التعرف على رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، لابد أن ننوه إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد حددت مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لضمان إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، وتكون على النحو التالي:

أن تضم الأسرة المتقدمة أربعة أفراد على الأقل.

ألا يمتلك المتقدم أي سجل تجاري.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ويسكن في إحدى المحافظات العراقية.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من برامج الدعم الحكومية الأخرى.

يتطلب أن تكون أعمار المتقدمات من النساء ما بين 15 و55 سنة.

أن يكون عمر المتقدمين الذكور بين 18 و60 عامًا.

ومن خلال هذه الشروط، يمكن للمتقدمين ضمان إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة.