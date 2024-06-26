نتيجة 3 متوسط pdf .. موقع نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق رابط وزارة التربية العراقية ونتائجنا

استعلم عن موقع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، حيث قد ازداد البحث أيضا على مواقع التواصل حيث تبادل المعلومات بين الرواد من الطلبة في محافظات العراق المختلفة، ويعد الصف الثالث متوسط من مراحل التعليم المهمة التي يخضع لها طالب العراق، لذلك الطلاب ينتظرون الإعلام عن انتهاء وزارة التربية والتعليم العراقية من نتائج الطلبة في كل المحافظات، التي يتم توفيرها إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت.

موقع نتائج الثالث متوسط 2024

في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة التربية لجميع طلابها في كل مراحل التعليم، يتم تقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة من خلال الإعلان عن رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول الذي انتهى منذ عدة أيام، ويتم البحث عن النتيجة عن طريق الرقم الامتحاني للطالب بالخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية .

أو اذهب مباشرةً إلى موقع نتائجنا.

اكتب رمز التحقق المرئي الموجود أمامك في الأيقونة الخاصة به.

اختر تبويب ” الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط “.

حدد اسم المحافظة التي توجد بها.

اختر نتيجة الدور الأول.

اكتب الرقم الامتحاني للطالب.

انقر زر ” عرض النتيجة “.

انتظر حتى تظهر النتيجة فور تحميلها على الموقع.

يمكنك اختيار زر ” طباعة ” حتى تحصل على شهادة ورقية.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2024

يعد موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط أمر مهم جدا عند كل الطلاب وأولياء الأمور، حيث زادت مشاعر القلق والتوتر إثر تأخر ظهور النتيجة ويبحث الجميع عن موعد رسمي لإعلانها، والجدير بالذكر أنه لم يتم الانتهاء بعد من النتائج وأن العمل مازال مستمر في الكنترول حيث التصحيح ورصد الدرجات وغيرها من الأعمال النهائية، ومن المنتظر أن تعتمد النتيجة رسميا خلال الساعات القادمة، وظهورها عبر المواقع الرسمية المتخصصة في رفع النتائج للطلاب.