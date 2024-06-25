استخراجها الآن من المنزل.. طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة الرسمي والهاتف

أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات سيتم اعتماد نتائج التاسع اليمن 2024 فوراً ورفعها عبر موقع الوزارة ليتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع.

خطوات استخراج نتائج التاسع اليمن 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بشكل إلكتروني وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى الطلاب حيث يمكن استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة التربية والتعليم اليمنية.

بعد ذلك اضغط على نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية.

ثم حدد نتائج الصف التاسع.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس.

اضغط على كلمة استعلام أو عرض.

ستظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات ونسبة النجاح.

موعد الإعلان عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

في الوقت الحالي يعيش الطلاب حالة من القلق والترقب لمعرفة موعد الإعلان عن نتائج الصف التاسع، حيث أوضحت وزارة التعليم أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن نتائج التاسع ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن وأشارت الوزارة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بكل دقة وشفافية وتحت إشراف من الوزارة ليحصل كل طالب وطالبة على درجته كاملة.

طرق الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أتاحت وزارة التعليم اليمنية عدة طرق مختلفة يستطيع الطلاب من خلالها الاستعلام عن النتائج وذلك لعدم تكدس الطلاب في المدارس ومن تلك الطرق الاستعلام من خلال رقم 161 ويتم إرسال النتيجة لك.