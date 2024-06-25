يابختكم هتزيدوا .. زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في العراق وزارة المالية توضح

يتساءل العديد من المواطنين العراقيين الذين يحصلون على رواتب بعد التقاعد في دولة العراق لعام 2024 عن كيفية الحصول على رواتب المتقاعدين لشهر يوليو لعام 2024، وعن حقيقة وجود زيادة على رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو، حيث قد انتشرت بعض الشائعات في كافة أنحاء دولة العراق عن وجود زيادة على رواتب المتقاعدين لشهر يوليو، ولذلك قد قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن حقيقة هذه الشائعة، وعن إذا كانت حقيقة، أم لا.

حقيقة وجود زيادة على رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في العراق

قد قامت وزارة المالية العراقية بتوضيح حقيقة وجود زيادة على رواتب المتقاعدين لشهر يوليو لعام 2024 في العراق، حيث قد أعلنت الوزارة عن أن هناك زيادة بالفعل لعام 2024 بنسبة 5%، على كافة رواتب المتقاعدين، ولكن لم يتم الإعلان عن إذا كانت هذه الزيادة بداية من شهر يوليو، ولكن قد تم الإعلان عن أنها لعام 2024 بشكل عام، ولم يتم تحديد الشهر، وتقدر قيمة الزيادة بحوالي 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، حيث أن من كان يحصل على 450 ألف دينار عراقي، سوف يحصل على 550 ألف دينار عراقي، وهكذا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 في العراق

قد تساءل كافة المواطنين العراقيين الذين يحصلون على رواتب المتقاعدين في العراق، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو لعام 2024 في العراق، وقد قامت وزارة المالية بالإعلان عن أن موعد صرف الرواتب ثابت لكل شهر، والذي يكون يوم واحد من كل شهر ميلادي، وبالتالي سيكون موعد الصرف لشهر يوليو يوم الإثنين الموافق يوم 1 يوليو.

خطوات الحصول على رواتب المتقاعدين 2024 العراق

قد أعلنت وزارة المالية العراقية عن بعض الخطوات، التي يجب عليك اتباعها، حتى تحصل على رواتب المتقاعدين لعام 2024 في العراق، وهذه الخطوات هي: