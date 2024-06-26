برقم الامتحاني فقط .. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 تتيحه وزارة التربية والتعليم بالعراق حتى يتمكن الطلاب من كل المحافظات من الاطلاع على نتائجهم، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في خلال الساعات القليلة القادمة وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية بالعراق حيث إنها تساهم في تحديد اتجاه الطالب العلمي في المراحل التالية، وفي ما يلي سنتعرف على آخر المعلومات حول النتيجة وخطوات الحصول عليها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

بإمكان جميع الطلبة والطالبات التعرف على نتائجهم من خلال رابط نتائج الثالث متوسط 2024 واتباع الخطوات التالي ذكرها:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق .

أو اللجوء إلى موقع نتائجنا.

انقر على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختر المرحلة الدراسية.

سجل بيانات الطالب مثل رقم جلوسه.

حدد المحافظة التابع لها.

بعد الانتهاء انقر على أيقونة الاستعلام.

وهكذا ستتمكن من الوصول إلى النتيجة والتعرف على الدرجات في جميع المواد بمجرد أن يتم الإعلان الرسمي عن ظهورها من قبل الوزارة.

نتيجة الثالث متوسط بالاسم 2024

تعمل وزارة التربية والتعليم بالعراق على توفير رابط نتائج الثالث متوسط 2024 حتى تساعد الطلاب في الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة لهذا العام تعد مبشرة للغاية وتدل على المجهود الكبير الذي بذلته الوزارة من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب.

كما يجب الإشارة إلى أن الطلاب أشادوا بمستوى جميع الامتحانات وأنها كانت تقيس مستوى جميع الطلاب ولم يكن هناك أي صعوبة بها، كما أنه لم يتم ضبط أي حالات غش أو تسريب الامتحانات،

وقد مرت العملية الامتحانية بسلام في جميع اللجان، وبدأت الوزارة في عملية التصحيح بمجرد الانتهاء من الامتحانات ويتم حاليا تجميع الدرجات ورصدها بكل دقة حتى يأخذ كل طالب ما يستحقه، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة فى خلال ساعات قليلة.