الف مبروك للجميع .. نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ينتظر آلاف الطلاب في كافة المحافظات اليمنية نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس بشغف شديد حيث كان من المتوقع أن تظهر النتائج قبل عيد الأضحى، إلا أن عملية الإعلان تأجلت بسبب عدم اكتمال أعمال التصحيح ورصد تقارير الدرجات، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم اليمنية إمكانية الحصول إلى النتائج إلكترونيًا وذلك تسهيلًا للحصول على النتائج وتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح أو الإدارات التعليمية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس

وفرت الوزارة الحصول على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس من خلال موقعها الرسمي عبر رابط والذي سيكون متاحًا فور انتهاء جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها، ومن المتوقع أن تظهر النتائج مع نهاية الأسبوع التالي لإجازة عيد الأضحى.

من المتوقع أن يتم الكشف عن هذه النتائج إذ يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة التعليم اليمنية، كما هناك توقعات تشير إلى أن النتائج ستكون مرتفعة بعض الشيء خلال هذا العام في حالة مقارنتها بالعام الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

أو رابط الإدارة العامة للاختبارات.

انقر على أيقونة “خدمات إلكترونية”.

اضغط على زر “نتائج الطلاب”.

حدد “نتيجة التاسع اليمن”.

اختر العام الدراسي 2023/2024.

حدد “الدور الأول”.

أدخل اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” لتظهر النتيجة كاملة مع المجموع الكلي.

ومن خلال هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بسهولة وبدون الحاجة إلى زيارة الإدارات التعليمية.