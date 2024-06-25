في خطوة واحدة …رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بالإسم عبر بوابة معارف

يبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات عن رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بالإسم، والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وأشارت الوزارة على صفحتها الرسمية على الإنترنت أن الوزارة انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس القطرية، وكانت الوزارة أعلنت إلى أنه من المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بالإسم عبر بوابة معارف

حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم القطرية أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس لتتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وتجنب حدوث أي أخطاء قد تتسبب في إنقاص درجات في المجموع الكلي للطالب خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ويجب أن يحصدوا فيها أعلى الدرجات ، وأضاف المصدر خلال نهاية حديثه إلى أن الطلاب يمكنهم بكل سهولة الإطلاع على نتائج الثانوية العامة قطر 2024 من خلال إتباع الخطوات الآتية…..

زيارة الموقع الرسمي لبوابة معارف الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة استعلام نتائج الثانوي العام.

ثم ادخل بيانات الطالب المراد الإستعلام عنه.

في النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب المراد الإستعلام عنه.

خطوات استخراج الشهادات عبر بوابة معارف الإلكترونية

حيث تعد بوابة معارف الالكترونية من أكثر المنصات الالكترونية التي تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة التعليمية على مدار السنوات الأخيرة، ويمكن أيضاً للطلاب استخراج وطباعة الشهادات من خلال إتباع الخطوات الآتية: