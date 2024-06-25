خلي الغلابه تشتري وتدلع نفسها.. مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra بمعالج أمريكي قوي وسعر ولا فى الخيال 

في عالم الهواتف الذكية المتسارع تواصل شركة أوبو (Oppo) الابتكار والتفوق بتقديم أحدث إصداراتها حيث أن هاتف Oppo Find X7 Ultra يتميز هذا الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق مما يجعله خيارا مثاليا لعشاق التكنولوجيا والهواتف الذكية كما تعتبر شركة أوبو (Oppo) واحدة من الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية وتستمر في تقديم أجهزة متقدمة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق أحد أحدث إصداراتها هو هاتف Oppo Find X7 Ultra الذي يأتي بمواصفات مثيرة والتى سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra

العدسة الرئيسية مستشعر عالي الدقة يقدم صورا واضحة ومفصلة.

عدسة واسعة الزاوية لالتقاط مشاهد أوسع.

عدسة ماكرو لالتقاط الصور القريبة بتفاصيل دقيقة.

عدسة تليفوتوغرافي لتصوير بعيد المدى مع زووم بصري.

الهاتف مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon من الفئة العليا مما يوفر أداء ممتازا في الألعاب والتطبيقات المتعددة المهام الثقيلة.

شاشة OLED كبيرة بحجم مناسب توفر ألوانا زاهية وتفاصيل حادة مع دعم معدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز لعرض سلس وسريع الاستجابة.

خيارات متعددة من حيث الذاكرة العشوائية (RAM) التي تبدأ من 8 جيجابايت وصولاً إلى 12 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية كبيرة تبدأ من 128 جيجابايت ويمكن أن تصل إلى 512 جيجابايت مما يتيح مساحة واسعة لتخزين التطبيقات والملفات والمحتوى.

بطارية كبيرة بسعة تتراوح بين 4500 إلى 5000 مللي أمبير حيث تدعم الشحن السريع بقدرة عالية تضمن شحن الهاتف في وقت قصير.

تصميم أنيق وجذاب مع ظهر زجاجي وإطار معدني يوفر مظهرا فخمًا وإحساسا مريح في اليد.

مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68 مما يجعل الهاتف متينا وموثوقة للاستخدام اليومي.

يعمل بنظام أندرويد مع واجهة مستخدم ColorOS المخصصة من أوبو والتي تقدم ميزات وتحسينات متعددة لسهولة الاستخدام وتجربة مستخدم مميزة.

سعر هاتف Oppo Find X7 Ultra

من المتوقع أن يكون سعر Oppo Find X7 Ultra منافسا جدا مقارنة بالهواتف الأخرى من نفس الفئة مما يجعله خيارا رائعا لمن يبحثون عن أداء قوي بسعر معقول حيث يتراوح السعر المتوقع بين 800 إلى 1000 دولار أمريكي حسب المواصفات والموقع الجغرافي.