هام! منصة مظلتي تكشف أسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات!

وفرت الحكومة العراقية العديد من برامج الدعم التي تمنح من خلالها المواطنين من أصحاب الدخل المحدود إعانات مالية تساعدهم على توفير حياة كريمة وتلبية متطلباتهم الأساسية من الاحتياجات، وعليه فقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية قد اقترب، لذلك ارتفع معدل البحث من المهتمين بهذا البرنامج للتعرف على مدى أهليتهم لاستحقاق الدعم وذلك لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

برنامج الدعم الذي توفره الرعاية الاجتماعية واحدًا من أهم المنح التي توفرها الدولة للمواطنين وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تعاني منها معظم الدول في العالم، وجدير بالذكر أن السلطات العراقية قد أكدت على ضرورة التحقق من المعايير الموضوعة قبل التقدم وذلك لضمان نجاح الطلب والقبول في المنحة ومن ثم الحصول على الدعم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جميع المواطنون في العراق في حالة من الترقب انتظارًا لظهور أسمائهم ضمن قائمة المشمولين في دعم الرعاية، لذلك أشارت الوزارة إلى ضرورة اتباع بعض الخطوات عبر منصة مظلتي على الإنترنت والموضحة كالآتي:

توجه مباشرة إلى منصة مظلتي الرسمية على الإنترنت من هنا.

سجل دخولك بواسطة إضافة معلومات المستفيد التي يحتاج إليها النظام.

بعد ذلك حدد على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم أضف اسم المستفيد والرقم الوطني.

حدد على المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم ثم سجل دخولك من خلال بعض البيانات الشخصية.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة اضف رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك.

بعد ذلك اضغط على خيار الاستعلام حيث تظهر أمامك جميع قوائم المستفيدين من الدعم.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024

فرضت الشؤون الاجتماعية مجموعة من الضوابط الهامة التي ينبغي أن تكون متوفرة لدى المتقدم حتى يحصل على الدعم ومن هذه الشروط نذكر الآتي: